Ce este sarea amară, ingredientul magic din bucătărie care face minuni pentru corpul tău

Vine vara și nu știi cum să scapi mai repede de kilogramele în plus? Deși cel mai recomandat este să adopți un stil de viață sănătos și să faci sport zilnic, sarea amară este ingredientul magic din bucătărie care poate face minuni pentru trupul tău.

Cum funcționează detoxifierea cu sare amară

Mai sunt trei luni până la venirea sezonului estival, iar toate doamnele și domnișoarele au pregătit diverse diete, tratamente corporale, regimuri stricte și antrenamente sportive pentru a-și etala trupurile sculptate pe plajă, la malul mării. Pentru cine nu are energie pentru așa ceva, noi am descoperit un secret care va face minuni pentru corpul tău. Ce este sarea amară și cum poți scăpa, în doar câteva zile, de kilogramele în plus.

Potrivit celor de la stiridinlume.ro, dieta cu sare amară este foarte eficientă atunci când vrei să dai jos câteva kilograme într-un timp scurt. Cunoscută și sub numele de Epsom sau sulfat de magneziu, sarea amară este o substanță cu multiple utilizări în sfera medicală și nu numai. În plus, cel mai mare avantaj este că produsul costă foarte puțin și este, deci, accesibil tuturor. Aceasta te poate ajuta să slăbești în doar două zile, datorită proprietăților sale detoxifiante.

Ce presupune dieta cu sare amară

Detoxifierea cu sare amară este foarte ușor de urmat. Tot ce trebuie să faci este să dizolvi patru linguri de sare amară în 700 de ml de apă. Amestecul obținut se bea în două zile, după cum este descris mai jos. Atenție, nu este recomandat să urmați acest regim pe termen lung.

În prima zi:

La ora 18.00 bei 200 ml din soluţia făcută și încă 200 ml, două ore mai târziu, la 20.00.

Seara târziu, pe la 22.00, bea un amestec făcut din sucul unui grepfrut mare şi 125 de ml de ulei de măsline. Specialiștii spun ca apoi să încerci să dormi în poziția orizontală.

În a doua zi:

Repeți procesul din prima zi de regim, iar la 22.00 vei consuma un pahar de suc natural din fructe. Dacă simți că îți este foame, poți consuma câteva alimente ușoare, ca o gustare, nimic greu pentru stomac. E important să nu depui mult efort fizic după ce ai săvârșit toți acești pași.

Ce este sarea amară și cum te poate ajuta să slăbești

Știai că sarea amară a fost descoperită în 1900? De-a lungul ultimului secol, sarea amară a fost folosită cu succes în tratarea problemelor digestive, în lupta domnișoarelor cu pierderea kilogramelor în plus și pentru buna funcționare a celulor din organism. Acest produs face miracole pentru sistemul circulator, te ajută să tratezi bolile de piele și se poate folosi și în uz casnic, pentru fertilizarea solului și îngrijirea gazonului.

Sarea amară conține magneziu și sulf, două elemente importante care ajută la funcționarea propice a organismului. Magneziul ajută la îmbunătățirea sănătății sistemului nostru muscular, a sistemului nervos și cel cardiovascular. Sulful, la rândul său, este elementul care elimină toxinele din celule, stimulează viteza de absorbție a nutrienților și crește producția de colagen din corp.