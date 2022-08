Ce este bine să dai de pomană de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Alimentele care se împart pentru sporul casei

Ce este bine să dai de pomană de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul? În fiecare an, în două date diferite, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Prima mare celebrare are loc pe 7 ianuarie, atunci celebrându-se Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. COnfomr Calendarului Ortodox, pe 29 august creștinii pomenesc despre Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ca în fiecare an, există anumite datini și obiceiuri în aceste zile mari ale creștinătății. Așa că este bine să aflați ce este bine să dai de pomană de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este vorba, mai exact, despre alimentele care se împart pentru sporul casei.

Povestea nespusă despre Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sfânta Scriptură ne spune că, după ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat, împărăteasa Irodiada a interzis ca capul profetului să fie îngropat împreună cu trupul său. În schimb, ea a profanat cinstitul cap și l-a îngropat lângă palatul ei.

Ucenicii sfântului au luat în secret trupul învățătorului lor și l-au îngropat. Soția administratorului regelui Irod știa unde îngropase Irodiada capul Sfântului Ioan și a decis să-l reîngroape pe Muntele Măslinilor, pe una dintre proprietățile lui Irod.

Când a ajuns la palatul regal vestea despre predicile și minunile lui Iisus, Irod s-a dus împreună cu soția sa, Irodiada, să vadă dacă capul lui Ioan Botezătorul mai era încă în locul în care îl lăsaseră. Când nu l-au găsit acolo, au început să creadă că Iisus Hristos era Ioan Botezătorul înviat. Evangheliile stau mărturie despre această eroare.

Mai mulți ani mai târziu, în timpul domniei împăratului Constantin, mama sa, Sfânta Elena, a început să restaureze locurile sfinte din Ierusalim. Mulți pelerini au năvălit în Ierusalim, printre care se aflau doi călugări din Orient. Aceștia doreau să venereze cinstita Cruce a Domnului și Sfântul Mormânt. Sfântul Ioan Botezătorul i-a încredințat pe acești doi pelerini pentru a-i descoperi capul.

Capul sfântului a fost transmis

Acesta le-a apărut în vis și că, după ce au găsit capul în locul pe care li l-a arătat, au decis să se întoarcă în orașul lor natal. Pe drum, ei au întâlnit un olar sărac din orașul sirian Emesa. Sărăcia îl obligase să caute de lucru într-o țară vecină. După ce l-au găsit, călugării, fie din lene, fie din nepăsare, i-au încredințat acestuia sarcina de a transporta sacul care conținea relicva. În timp ce îl căra, Sfântul Ioan Botezătorul i s-a arătat. Sfântul i-a spus să uite de călugării nepăsători și să fugă de ei, luând sacul pe care i-l dăduseră.

De dragul capului prețios al Sfântului Ioan Botezătorul, Domnul a binecuvântat casa olarului cu o abundență de bunuri. Olarul și-a trăit toată viața amintindu-și de Binefăcătorul său, dând milostenie cu generozitate. Nu cu mult timp înainte de moartea sa, el a dăruit prețiosul cap surorii sale, poruncindu-i să îl dea mai departe altor creștini virtuoși și cu frică de Dumnezeu.

Capul sfântului a fost transmis de la o persoană la alta și a ajuns în mâinile unui ieromonah Eustacius, care a trecut de partea ereziei ariene. Bolnavii care veneau la el primeau vindecări. Erau vindecați fără să știe că acestea nu se datorau falsei evlavii a lui Eustacius, ci harului provenit din capul ascuns. Curând, șiretlicul lui Eustacius a fost demascat și a fost alungat din Emesa. În jurul peșterii în care trăise ieromonahul și în care fusese îngropat capul Sfântului Ioan Botezătorul a crescut o mănăstire.

Datini și obiceiuri creștine. Ce este bine să dai de pomană de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Printre datinile și obiceiurile creștinilor ortodocși, cel puțin la noi, este și cel al datului de pomană. Mai ales în zile sfinte,precum Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Așa că, în fiecare an, pe 29 august, creștinii români dau de pomană alimente, mai exact fructe, și mâncăruri proaspete, pregătite cu o zi înainte. Obiceiul mai spune că poman se face către oamenii săraci și nevoiași, cu scopul pomenirii persoanelor dragi, plecate din această lume.

Așa că, de fiecare dată, în ziua Tăierii Capului SFântului Ioan Botezătorul, românii se adună în biserică, și după slujba religioasă, fac aceste daruri către cei săraci.