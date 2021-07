Fosta lui Liviu Vârciu, topless și fără inhibiții la plajă. Ce și-a putut face, în public FOTO EXCLUSIV

E tânără, frumoasă și are un trup splendid pe care toți bărbații îl admiră cu plăcere. Cum a fost surprinsă fosta iubită a lui Liviu Vârciu pe litoralul românesc. Ce și-a putut face, în public, a aprins imaginația domnilor. Despre cine este vorba, de fapt.

Andreea Bododel, fosta iubită a lui Liviu Varciu, a făcut furori pe litoratul românesc. Frumoasa șatenă s-a lăsat răsfățată de razele blânde ale soarelui și le-a oferit un adevărat spectacol domnilor de pe plaja de la Fratelli, acolo unde fosta soție a fotbalistului Tibi Bălan și-a etalat formele voluptoase, lipsită de orice fel de inhibiții.

Și pentru că se simte extrem de confortabil în pielea ei, Andreea Bododel a renunțat la sutien și s-a bronzat topless. A fost dintotdeauna o femeie extrem de curtată de către reprezentanții sexului puternic și nici de această dată nu a fost văzută singură.

Cu toate acestea, fotoreporterii impact.ro au surprins-o pe fosta amantă a lui Ionel Danciulescu conversând cu ospătarii clubului de vară și câteva prietene, pe șezlong. Frumoasa șatenă s-a ridicat să-și aranjeze costumul de baie, moment în care a fost atentă să-și acopere sânii cu una dintre mâini.

Andreea Bododel a devenit celebră în anul 2011, atunci când a avut o relație de scurtă durată cu unul dintre cei mai râvniti artiști burlaci ai vremurilor de atunci: Liviu Vârciu. Tânăra, care pe atunci avea 21 de ani, s-a declarat nemulțumită de comportamentul iubitului ei, care avea faimă de crai în București.

„Eu nu stau la 21 de ani ai mei să îi explic cum să se comporte într-o relație. El (n.r- Liviu Vârciu) are 30 de ani și ar trebui să știe ce are de făcut. Nu pot să stau lângă o persoană care nu mă respectă, mereu am avut relații cu oamenii au avut grijă de mine”, declara Andreea Bododel, la puțin timp după ce s-a despărțit de Liviu Vârciu, în anul 2011.