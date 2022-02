Ce echipă vrea Adi Mutu să antreneze în Liga 1. Rămas fără contract din luna octombrie, după despărțirea de FCU Craiova, „Briliantul” dorește să revină pe banca tehnică. A fost „în cărți” pentru preluarea naționalei României, dar FRF l-a preferat pe Edi Iordănescu. Acum, Adrian Mutu s-a autopropus la o altă formație din Liga 1, fiind impresionat de profesionalismul existent acolo

Ce echipă vrea Adi Mutu să antreneze în Liga 1. Tehnicianul de 43 de ani a rămas liber de contract în octombrie, după ce a fost demis de la „Craiova lui Mititelu”. Fostul mare internațional a sperat până în ultima clipă că va fi înlocuitorul lui Mirel Rădoi pe banca naționalei. FRF l-a ales pe, într-un final, pe Edi Iordănescu.

Adrian Mutu, care a antrenat naționala U21, a declarat că la prima reprezentativă ar veni și fără să fie plătit.

Adrian Mutu este, conform zvonurilor, unul dintre posibilii înlocuitori ai lui Mihai Iosif pe banca celor de la Rapid. Dar tehnicianul spune că nu ar avea o problemă să antreneze și la alte formații din Liga 1, chiar și la CSU Craiova, rivala fostei sale echipe.

”Aș antrena și Universitatea Craiova. Chiar dacă am jucat la Dinamo, pot să antrenez și FCSB și Rapid sau Steaua. Sunt antrenor profesionist. Când am fost la U Craiova 1948, am încercat să îmi fac treaba cât am putut de bine și să nu mă bag în războiul lor. Cred că am fost un jucător exponențial al echipei naționale și mă consider un bun al României”, a spus Adrian Mutu, conform aceleiași surse.