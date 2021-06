Ce dorință arzătoare are fiica regretatului Aurelian Preda, de fapt: ”Mi-aș dori enorm”

Fiica lui Aurelian Preda vine cu noi mărturii despre viața sa de după moartea tatălui ei. Care este dorința arzătoare a tinerei soliste de muzică populară? Fanii au aflat acum ce își dorește enorm.

Dorința arzătoare a fiicei lui Aurelian Preda

Anamaria Preda a împlinit frumoasa vârstă de 21 de ani, iar ziua specială desigur că a petrecut-o în sânul familie, în Italia. Fiica regretatului Aurelian Preda a făcut declarații emoționante despre cum își serbează zilele onomastice de când tatăl ei nu mai este.

De asemenea, tânăra a oferit detalii și despre o posibilă căsătorie. Întrebată despre un mariaj, Anamaria susține că nu este cazul de un asemenea pas la vârsta aceasta, dar se gândește ca pe viitor să-și întemeieze o familie așa cum și-a dorit dintotdeauna, una în care iubirea, respectul și liniștea să dăinuie.

Cântăreața a declarat că sigur va găsi mai devreme sau mai târziu omul potrivit alături de care va păși spre altar, dar consideră că are tot timpul din lume pentru acest lucru:

”Nu cred că este cazul, cu siguranță dacă voi întâlni omul potrivit voi face pași spre altar. Eu îmi doresc extrem de mult familia pe care nu am avut-o, pentru că eu am trăit și am crescut doar alături de tatăl meu.

Mi-aș dori enorm o familie a mea, una tradițională: mama, tata și copii. Dar am tot timpul din lume, va veni și rândul meu când va vrea Dumnezeu. Am un proverb pe care vreau sa-l împart cu toată lumea: bunătatea este gratis! Așa că, rupeți-vă din timp pentru fiecare persoană pe care o iubiți ca să nu fie prea târziu.”

„E și o zi tristă”

Ziua ei de 21 de ani a fost dictată de bucurie și liniște alături de cei dragi. Weekend-ul acesta a fost unul cu siguranță deosebit pentru Ana, care a mers în Italia pentru a fi alături de rude. Cu toate că cei prezenți au încercat să o facă să se simtă cât mai bine, fata a avut și de acest an un motiv de tristețe – lipsa tatălui.