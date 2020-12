Ce dietă ține Delia? În viața ei, cea mai lungă cură a durat doar 48 de ore

Delia Matache este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. În vârstă de 38 de ani, aceasta este cântăreață, vedetă de televiziune și jurat la emisiunea iUmor. Pe lângă asta, mai este jurat și în cadrul competiției muzicale internaționale X Factor România. Din 1993 până în anul 2003 a făcut parte din formația N&D, alături de care a reușit să scoată pe piața muzicală 4 albume. Alături de această trupă a cunoscut succes la nivel național. Din anul 2003, artista a decis să înceapă o carieră solo, reușind să scoată 3 albume pe cont propriu. Poate cel mai de succes album al artistei este „Pe aripi de vânt”, lansat în 2015.

Delia nu este o fană a dietelor și nu a reușit niciodată să țină una. Este pofticioasă și nu se poate abține din a mânca felurile ei preferate de mâncare. Cu toate acestea, ea a găsit o soluție să piardă din kilogramele pe care ea le considera în plus: alergatul. Disciplinată, organizată și motivată, artista a început să alerge de dimineață, seara sau când îi permitea programul încărcat. Delia nu a avut niciodată o siluetă trasă prin cui, de invidiat, dar nici n-a fost vreodată deranjată de formele ei. Recent, artista a decis că este mai bine pentru ea din punct de vedere al sănătății să scape de câteva kilograme. Desigur, ar da bine și pentru imagine.

Soluția la care a apelat artista este una simplă, mișcare, mai precis alergatul. Nu a numărat caloriile și nu a micșorat neapărat porțiile, iar intervenția unui nutriționist a fost exclusă de la început. Pofticioasă de fel, Delia a mărturisit că nu se va abține de la anumite alimente și că nu are de gând să renunțe la ele neapărat. Artista a ales sportul, și aici nu vorbim despre ridicatul de greutăți sau ore întregi petrecute în sala de sport, sub supravegherea unul antrenor personal.

Vedeta susține că nu a reușit niciodată să țină o dietă mai mult de 2-3 zile și că a încercat doar una.

„Încerc și mă gândesc la un regim de viață sănătos, nu reușesc să îl țin. Mă pasionează și citesc mult, dar nu reușesc. Mi-ar plăcea să fiu mai slabă, dar pentru că n-am mai fost în ultima perioadă, acum îmi doresc. Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire. M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând. Talent aș avea în bucătărie, e vorba de experiență.”, a spus Delia, la Agenția Vip.