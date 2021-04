Ce dietă are Gina Pistol după ce a născut. Cum vrea să revină la dimensiunile optime

Gina Pistol a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu puțin timp. Cunoscuta prezentatoare de televiziune se bucură de momentele acestea magice, dar are grijă să revină în forță atunci când va decide că e timpul să se întoarcă în vechile proiecte. Ce dietă ține vedeta?

Gina Pistol a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu o lună, iar în acest timp a și pierdut câteva din kilogramele acumulate în timpul sarcinii. O alimentație sănătoasă a readus-o pe aceasta la măsura S, de la M cât avea înainte.

Vedeta le-a dezvăluit fanilor că totul s-a întâmplat cu ajutorul unei alimentații sănătoase. Moderatoarea emisiunii „Chefi la cuțite” alege la micul dejun o budincă din semințe de chia cu mango, semințe care sunt foarte sănătoase și conțin substanțe nutritive precum: fibre, proteine, grăsimi sănătoase, calciu, magneziu, fosfor, zinc.

Pentru prima gustare fostul model optează pentru o limonadă de cătină cu sirop de arțar, cătina fiind bogată în vitamina C, A și complexul de vitamine B, E, P și F, dar și alte substanțe nutritive.

Prânzul e alcătuit dintr-un file de șalău pane la cuptor care are un număr redus de calorii și un piure simplu de mazăre, iar o ultimă gustare este reprezentată de fructe de sezon. Ultima masă pe o zi, cina, este foarte simplă – chifteluțe din hrișcă cu salată de andive și roșii cherry, arată unica.ro.

„Cinci ore legate, nenică. Am şi părul spălat, ce să mai zic, mă declar o femeie fericită. Deci, am specificat că am părul spălat pentru că acum nu mai pot să-l spăl aşa spontan. Să zic că fac dus şi îmi spăl şi părul. Nuu, nu nene, trebuie să fac programare. Pentru mine cel puţin primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfecta pe Instagram, n-am de gând să fac asta şi nu o voi face niciodată, pur şi simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine primele două săptămâni au fost groaznice. Nu îmi dădeam seama ce se întâmplă. Tot ce citisem, tot ce mi s-a spus la spital, de către moaşe, de către asistente, am păşit în casă şi am uitat tot. E dureros când plânge şi nu ştii ce să îi faci să îi alini suferinţă şi să nu mai plângă aşa. Cumva toate lucrurile astea adunate aşa m-au epuizat fizic şi psihic. Puţine ore dormite pe noapte…”

Gina Pistol (Sursa: instastory)