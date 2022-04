Ce deține în mare secret Ramona Gabor în America. Am aflat planul pe care sora Monicăi Gabor l-a abandonat momentan (exclusiv)

Surorile Gabor s-au descurcat de minune să își găsească un drum în viață. Cele două au ajuns femei de succes, cunoscute acum și dincolo de granițele noastre. Cu toate astea, ambele sunt extrem de secretoase când vine vorba despre viața lor. Ce planuri are Ramona Gabor în Statele Unite ale Americii? S-a aflat spre ce țintește modelul. Fanii săi au rămași surprinși că ea a abandonat totul.

Ramona și Monica Gabor au ajuns femei de succes și un model pentru unele fane din România. Acestea au plecat de jos, au dus o viață modestă și au tins mereu spre mai mult.

Cu toate că ambele duc o viață acum lipsită de greutăți și au aceleași șanse la succes, Ramona pare că a luat-o înaintea surorii sale. Aceasta deține chiar și o proprietate în America.

Cea din urmă duce un trai de lux în Dubai, are afacerea sa cu parfumuri și lucrează pentru brand-uri cunoscute. Sora fostei doamne de la Izvorani trăiește pe picior mare și trei luni pe an se obișnuiește cu opulența din America, acolo unde își petrece timpul alături de Moni.

Puțini oameni știu, dar Ramona a intenționat în urmă cu câțiva ani să se stabilească peste Ocean, așa că a investit într-un apartament în Los Angeles. Acolo a și locuit Irinel Columbeanu la prima vizită în America, lucru pe care l-a menționat fostul milionar în cartea sa.

Ramona își făcuse câteva planuri la care a renunțat ulterior și s-a întors în Dubai, după ce a întâmpinat greutăți de ordin administrativ.

Totul s-a dus pe apa sâmbetei pentru că ea nu avea rezidență în Statele Unite. Ea a luat-o de la capăt și a investit mai apoi aproximativ 300.000 de euro într-un apartament nou lângă Dubai Marina. Femeia își continuă acum afacerile de acolo.

„Întotdeauna am fost atrasă de industria afacerilor . Deși am lucrat si încă mai lucrez ca model, am avut de-a lungul timpului tot felul de proiecte antreprenoriale în care m-am implicat.

Ideea cu parfumul mi-a venit deoarece îmi doream să fac un parfum cu numele mamei mele. Pe parcurs m-am abătut de la planul inițial și am făcut 10 parfumuri care fiecare exprimă prin numele său un sentiment , o emoție , o motivație pozitivă”, a mai spus aceasta pentru sursa citată.