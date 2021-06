Ce dependență are Giani Kiriță, de fapt. A recunoscut tot: le consumă de 15 ani

Este unul dintre cei mai celebri foști mari fotbaliști ai României și un bărbat apreciat de milioane de români. Care este cel mai mare viciu al lui Giani Kiriță. Fostul Faimos a recunoscut tot: le consumă de 15 ani. Despre ce este vorba, de fapt. Fanii nu se așteptau la asta.

Pe Giani Kiriță îl cunoaște toată țara. Fostul mare dinamovist a câștitgat multă notorietate în ultimii ani, datorită aparițiilor sale televizate la diverse emisiuni. Însă, de departe cel mai solicitant proiect la care a participat vreodată a fost Exatlon de la Kanal D. Concurent în primul sezon și antrenor în al doilea, Giani Kiriță a devenit una dintre cele mai cunoscute vedete din România.

Fostul sportiv a declarat, într-un interviu exclusiv acordat celor de la Click! despre marea lui dependență. Nu, nu este vorba despre alcool sau jocuri de noroc, ci despre fumat. Binențeles, Giani Kiriță a mai vorbit despre marea lui iubire, sportul, pe care-l consideră un „viciu” și despre femei și petreceri, două dintre cele mai mari plăceri ale sale.

Sportul e viciul meu. Joc de câțiva ani tenis de câmp, la sală merg regulat și la fotbal cu băieții… Cred că femeile frumoase sunt un viciu. Nu pot să neg că îmi plac. Mă înconjor de femei frumoase, îmi place tot timpul să stau lângă ele. Nu pot să spun că am o relație stabilă.

„De aproximativ 15 ani. Am devenit dependent. Îmi amintesc de primele trabucuri pe care le-am pufăit și mă apucă nostalgia. Alea pe care le-am furat de la Mister (n.r. Cornel Dinu) în cantonament. Acum, prietenii își dau seama că Giani e într-o încăpere după mirosul de trabuc, care a devenit ca o ștampilă a mea.

De când s-a lăsat de fotbal în anul 2012, Giani Kiriță a participat la diverse emisiuni de televiziune care i-au crescut popularitatea. De la Dansez pentru tine la Șerifi de România sau Exatlon, fostul mare dinamovist mărturisește că a simțit chemarea sticlei încă de acum 9 ani de zile. Spontaneitatea, umorul și veselia sunt calitățile care i-au făcut drumul lin în mass-media și au cucerit inimile fanilor săi.

La început am luat-o ca pe o glumă din 2012, când m-am lăsat de fotbal, iar în 2013 am intrat în cel mai tare show din România, „Dansez pentru tine”. Și de acolo am luat-o ca pe o joacă și uite că au trecut 9 ani în care eu stau în televiziune. A devenit alt viciu pentru mine.

Am fost peste tot, la „Șerifi de România”, la Nea Marin, „Exatlon”.. Am avut și emisiunea mea la Kanal D, ceea ce m-a bucurat enorm, chiar a fost o experiență incredibilă, să fii invitat, după care să fii prezentator, e diferența de la cer la pământ și a trebuit să mă mulez. N-am luat cursuri de dicție, am fost spontan, cum sunt eu.”, a declarat Giani Kiriță în exclusivitate pentru click.ro