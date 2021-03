Ce declarație de dragoste a făcut Raluca Pastramă. Lui Pepe nu-i va pica bine

Raluca Pastramă revine în atenția fanilor fostului cuplu în urma declarației de dragoste postate pe rețelele de socializare. Ce a scris fosta soție a lui Pepe în mediul online? Nimeni nu se aștepta la asta.

Raluca Pastramă, declarație de dragoste

Raluca a avut o zi deosebită, așa că a decis să arate asta tuturor. Gestul său s-a petrecut în timp ce era la volanul automobilului său, alături de una din cele mai dragi ființe din viața sa. Tot azi aceasta a publicat o fotografie cu un buchet de flori de la o persoană dragă.

De asemenea, chiar și emoticonul folosit la postare a lăsat de înțeles că darul a fost din partea unui bărbat misterios. “#primadragoste”, a etichetat-o pe fetița ei și a selectat versurile preferate din melodia celebră “Primăvara începe cu tine”, lansată de trupa Holograf.

Ce probleme întâmpină cântărețul după divorț?

”Nu l-am băgat încă la vânzare. Nu mai este club, pentru că, între timp, mi-am deschis salon de înfrumusețare. Nu l-am mai vândut, însă, dacă vine mâine cineva cu banii jos, îl dau din prima”, ne-a spus Pepe, în exclusivitate pentru playtech.ro.

”Salonul a fost închiriat timp de nouă luni, contractul inițial a fost pe trei ani, însă, din cauza pandemiei, lucrurile nu au mai mers. Este o afacere pe care îmi doresc să o vând, dacă nu o vând am să o închiriez, că îmi convine și așa. Până acum am avut mulți clienți care au venit și mi-au promis multe, că îmi dau banii, ba că îmi dau un teren, ba că îmi dau o mașină, însă nu s-a concretizat nimic. Așa, pe vorbe, eu nu dau afacerea.

Până la urmă cred că o să dau un anunț că îl închiriez. Eu nu am timp de așa ceva, plus că trebuie să te și pricepi. Dacă îl țin închis cinci ani nu pierd nimic. Până acum am avut mulți clienți care au venit și mi-au promis multe, că îmi dau banii, ba că îmi dau un teren, ba că îmi dau o mașină, însă nu s-a concretizat nimic.

Așa, pe vorbe, eu nu dau afacerea” a mai declarat Pepe despre problemele pe care le întâmpină după divorțul de mama copiilor săi. Între cei doi s-a așternut liniștea, după ce o perioadă bună cei doi se credea că va exista un scandal lung și dureros. Se pare că aceștia ua decis să îngroapte securea războiului și să se gândească strict la cele două fiice pe care le au împreună.