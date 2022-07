Cum a gestionat Sore despărțirea de tatăl fiicei sale. Dezvăluirea artistei EXCLUSIV

Pe plan personal, Sore a început un nou capitol, după pandemie. Artista s-a despărțit de tatăl fiicei sale, Erin, însă decizia lor nu a afectat în vreun fel creșterea copilei. Cântăreața a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, că Mircea este la fel de prezent în viața fiicei sale ca și înainte de despărțirea lor.

Sore a profitat de perioada liberă pe plan profesional pe care a avut-o în pandemie, pentru a petrece cât mai mult timp cu fiica sa, iar acest lucru se vede în dezvoltarea copilei.

“Mi-am redescoperit exact ceea ce îmi doresc să fac, pentru că am avut timp să mă gândesc, nu am mai fost în agitația continuă și bineînțeles tot acest timp liber l-am dedicat copilului meu și a fost cumva exact potrivit, pentru că ea avea 4 ani când a început pandemia și a fost exact momentul acela în care avea nevoie de toată atenția mea. Și asta se vede pentru că este un copil foarte mișto, are exact tot ceea ce mi-am dorit: are bun simț, este foarte bine educată, are umor, are ironie”, ne-a spus Sore despre Erin, care este în present o domnișoară în vârstă de 6 ani jumate.