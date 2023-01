Ce decizie au luat organizatorii Australian Open 2023, după ce drapelul Rusiei a apărut în tribune. Ambasadorul Ucrainei s-a implicat în acest scandal

Organizatorii Australian Open 2023 au luat o decizie radicală. Au interzis drapelele Rusiei și Belarusului la meciurile de tenis. Totul a pornit după protestul oficial al ambasadorului Ucrainei în Australia şi Noua Zeelandă, cel care înainte de startul competiției ceruse ca sportivii din aceste două țări să nu fie lăsați să participe.

Este scandal la Australian Open 2023, încă din prima zi. Drapelul Rusiei a fost văzut luni, la meciul din primul tur în care s-au înfruntat jucătoarea ucraineană Katerina Baindl şi Kamilla Rakhimova din Rusia.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF

„Politica noastră iniţială a fost ca fanii să le poată aduce, dar nu le puteau folosi pentru a provoca perturbări”, a precizat într-un comunicat Federația Australiană de Tenis. Un steag rusesc a fost văzut şi pe Rod Laver Arena în timpul partidei în care Daniil Medvedev l-a întâlnit pe americanul Marcos Giron.

The flags of #Russia and #Belarus were banned at the #Australian Open #tennis tournament, reports Associated Press.

On Jan. 16, during a match between Russia and Ukraine, fans hung a Russian flag. The Ukrainian fans responded by calling security and police. pic.twitter.com/ZHP4sRMd8U

— NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2023