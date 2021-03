Ce decizie a luat Bianca Drăgușanu. I-a șocat pe toți, Alex Bodi e din nou lângă familia ei

Bianca Drăgușanu este foarte fericită de când sora acesteia, Oana, a decis să se mute în București. Astfel că vedeta a fost cea care s-a ocupat de toate formalitățile pentru cumpărarea unei locuințe în zona de Nord a Capitalei și astfel, familia acesteia s-a făcut vecină cu Alex Bodi, conform cancan.ro.

Și iată că face ce face și ajunge tot lângă fostul ei soț, Alex Bodi. Oana, sora Biancăi Drăgușanu s-a mutat recent într-o vilă dintr-un complex rezidențial în zona Tunari, Ilfov, localitate în care Alex Bodi are o vilă de 700 de mii de euro. Fără să-și propună, familia Biancăi Drăgușanu s-a învecinat cu Alex Bodi. Potrivit sursei citate, Oana, sora Biancăi, s-a mutat în Capitală.

„Sunt foarte fericită. Am adus-o pe Oana aici, foarte greu am convins-o, vreau să facem afaceri împreună, avem multe planuri foarte mari de viitor, o să fie foarte bine.

Eu sunt foarte pozitivă, sunt foarte bine, viața mea este perfectă. Acum am familia aici. Pe mama am adus-o anul trecut cu locul de muncă, acum a venit și sora mea. Am și băieții ei cu mine mereu, îi plimb, vreau să merg cu ei peste tot, cu Oana. Sunt foarte, foarte bine. Toate lucrurile se întâmplă așa cum trebuie”, a spus Bianca Drăgușanu, conform sursei citate.