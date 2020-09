Ce cuvinte au dispărut din limba română în ultimii zeci de ani. Pariu că nu știai ce înseamnă?

Exerciţiu lingvistic inedit! Cuvinte care au dispărut din limba română în ultimii zeci de ani Punem pariu că nu ştii ce înseamnă?!

Într-o Românie în care auzim din ce în ce mai des cuvinte preluate din limba engleză, lingviştii încearcă, pe cât posibil, să readucă “la viaţă” limba română. Domnişoarele sunt în “trend”, am ajuns la “finish”, ne pregătim de “weekend”, avem funcţii de “project manager”, mâncăm “fast-food”, mergem la “casting”, suntem în “top” sunt doar câteva exemple de cuvinte pe care românii le folosesc mult prea des în vorbire.

Încă din şcoala generală, elevii învaţă despre arhaisme ca fiind un fapt de limbă învechit, ieșit din uzul comun, sau pe cale de dispariție în acesta, dar încă prezent în unele varietăți de limbă. Şi cum limba română este una veche, de-a lungul timpului, aceasta a pierdut o serie de cuvinte. Arthur Gorovei, folclorist şi etnograf, vorbea la final de secol XIX, în revista “Șezătoarea” despre mai multe cuvinte care au dispărut definitiv. Acestea erau folosite pe Valea Bistriţei (Suceava).

„Ţăranul de la munte se deosebeşte mult de fratele său de la câmp, prin feliul lui de a trăi şi poate prin cugetare chiar, de aceea are şi o samă de cuvinte necunoscute în alte locuri. Or mai fi încă multe cuvinte necunoscute de cărturari şi necuprinse în colecţia de faţă. De vom putea, le vom culege şi pe acele. Deocamdată cele ce urmează protestează cu energie contra celor cari se plâng de sărăcia limbei româneşti pentru că n-o cunosc”, spune autorul.