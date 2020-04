Ce coșmar a trăit fiica lui Adi Minune în timpul nașterii. Abia acum a dezvăluit tot

După ce a făcut furori prin participarea la ”Vocea României”, fiica lui Adi Minune, Carmen Simionescu a avut noroc și pe plan personal, fiind într-o relație frumoasă cu Bogdan Căplescu, cu care s-a și căsătorit. Fanii tinerei au împânzit rețelele de socializare după ce vedeta a anunțat că a și născut.

Vestea că tânăra Carmen Simionescu a născut a pus pe jar fanii vedetei în august anul trecut, când fiica lui Adi Minune, a devenit pentru prima dată mamă dând naștere unei fetițe sănătoase, Sofia, într-un spital public din București, prin cezariană. Momentul a fost cum nu se poate mai fericit, având în vedere că , nu cu mult timp în urmă, Bogdan și Carmen s-au și căsătorit. Tânăra, în ciuda numeroaselor controverse legate de nașterile prin cezariană, la alegere, a decis de a-și aduce pe lume fetița printr-o intervenție chirurgicală pentru că și-a dorit să scape de durerile din timpului travaliului.

„Am oscilat foarte mult, dar în final am luat decizia de a naște prin cezariană. Sunt niște dureri pe care le scutești. Am auzit femei care au avut travaliu în jur de 20 de ore, e un chin prin care femeia trece. Eu cred că îți ia ani din viață. Este experiența mea. E decizia mea. Mama a născut prin cezariană, bunica a născut prin cezariană”, declara Carmen Simionescu.

Dar ceea ce puțină lume știa, până când artista a povestit pe rețelele de socializare, este că a avut probleme la naștere, dar nu cu fetița, ci cu doctorii care o asistaseră.

”Am optat pentru anestezia de la jumătate în jos. A fost dureroasă, se face în coloană… Te întinzi, simți cum îți amorțește corpul… În timpul ăsta am fost super ok… Și a ieșit fetița. Când i-am auzit glasul, am izbucnit în plâns. Am simțit că sunt cea mai puternică femeie. Eu eram operată, deschisă pe masă și auzeam doctorița spunându-i unei rezidente

*Nu așa, coase încă o dată. Nu așa*. Și îi dădea peste mână. Într-un final, m-au cusut și m-au mutat de pe un pat pe celălalt ca să mă poată scoate din sala de operații. Ai mei toți erau galbeni la față. Eram sub anestezie și vorbeam aiurea. Am ajuns la reanimare… Pentru că stăteam pe telefon și anestezia, pentru că mâna era îndoită, nu a ajuns în corp. Și am stat o oră fără calmant. Îmi simțeam operația pe viu. Simțeam că mor! Urlam la asistente să-mi facă ceva. A fost cea mai groaznică oră din viața mea”, a povestit artista.