Ce copilărie grea și zbuciumată a avut Zanni, câștigătorul Survivor România. Ți se se rupe sufletul: ”Nu am iertat-o”

Zanni a devenit cunoscut după colaborarea avută cu Alex Velea. Tânărul artist nu și-a ascuns nicodată trecutul și a povestit public prin ce greutăți a trecut în copilărie. Ce declarații emoționante a făcut câștigătorul Survivor România 2021?

Zanni a cunoscut o altă lume odată cu colaborarea alături de Alex Velea. Iubitul Antoniei a fost cel care l-a sprijinit încă de la început și continuă să o facă și acum. Vedeta i-a deschis drumul către muzică tânărului și își dorește ca acesta să ajungă cât mai departe.

Zanni a participat în trecut la emisiunea ‘Chefi la cuțite’, unde și-a spus pentru prima oară povestea. Acesta a declarat că încă de la 10 ani a început să fie rebel, după ce a simțit presiunea casei în care se afla. El a crescut alături de alți 7 copii, iar asistentul maternal care îi avea în grijă era foarte exigent cu ei:

Totuși, momentele sale de rebeliune au fost în perioada în care voia să-și facă prieteni. În acele clipe cea care avea grijă de el îi punea multe bariere și el nu se putea apropia de micuții de vârsta lui din afara casei:

La vârsta de doar 14 ani femeia l-a dat afară și i-a spus că nu dorește să-l mai vadă niciodată, clipă în care a ajuns la un cămin de nefamiliști. Cu toate astea, cei doi s-au reîntâlnit peste ani:

Ambiția a venit din interiorul lui, iar tot dorința de a avea o viață cel puțin decentă a dictat întotdeauna și în orice context: „m-am ambiţionat singur mereu. Am vrut să nu ajung ceea ce mi-au zis toţi că o să ajung. Am învăţat sat und în căminele de bătrâni şi copii.”

„La Survivor nu mi-a lipsit nimic, a fost greu, dar nu imposibil. Ceea ce a fost cel mai greu acolo a fost să convieţuiesc cu ceilalţi concurenţi. M-am uitat acasă la multe dintre episoade. Eram într-o bulă, mă înrăia tot ce se întâmplă. Mi-e scârbă când văd ce am făcut, nu îmi place. Dar era o luptă în mine! Am avut multe frustrări, nu mi-au convenit multe lucruri care s-au întâmplat la Survivor Am fost o singură dată îndrăgostit, nu era reciproc.

Aveam 17 ani, ea ştia. Ne-am sărutat o singură dată, a durat 3 ani suferinţa, plângeam după ea, şi-a bătut joc de mine. De atunci nu am mai simţit asta. Dar îmi doresc să îmi găsesc o fată, să mă îndrăgostesc. Nu asta e prioritatea, dar mi-ar plăcea să găsesc pe cineva. Mă văd la casa mea, cu copii, cu tot ce trebuie”

Zannidache (Sursa: Teo Show)