Românii au un fel preferat atunci când vine vorba de cumpărat mâncare la pachet pentru acasă. Pentru a știi ce mâncați, astăzi vă dezvăluim ce conțin chiftelele Apetit de la Mega Image, de fapt. La ce să fii atent când citești eticheta.

Românii cumpără cu drag un fel de mâncare din supermarketurile Mega Image. Este un aliment tradițional astfel că toți clienții îl cumpără cu toată încrederea.

Astfel, chiftelele din carne de porc fac furori printre clienții Mega Image care plătesc numai puțin de 61.32 Lei pentru un kilogram din acest produs.

Chiftelele de la Mega sunt atât de dorite încât sunt comandate și la domiciliu, de foarte multe ori. Din nefericire, retailerul nu livrează acest produs în toate magazinele sale din țară, ci doar în câteva orașe.

”Bulete gustoase din carne de porc si legume, rumenite bine in ulei. Bogat in proteine. Gustos. Acest produs este disponibil la livrare doar in Bucuresti, Bragadiru, Chitila, Chiajna, Dudu, Pipera, Rosu si Voluntari”, anunță retailerul Mega Image pe pagina sa proprie de internet.