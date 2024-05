Ce condimente se pun la drobul de miel. Secretul gospodinelor pentru un gust desăvârșit

În acest an, creștinii ortodocși prăznuiesc Învierea Domnului pe data de 5 Mai. În Săptămâna Mare, gospodinele încep să pregătească bunătățile pentru masa de Paște, iar unul din preparatele tradiționale nelipsite, ca-n fiecare an, este drobul de miel. Pentru ca el să iasă delicios, trebuie să știți ce condimente se pun la drobul de miel. Aflați toate secretele acestei rețete în materialul următor!

Drobul de miel – vedeta mesei de Paște

Drobul de miel este preparatul tradițional românesc care nu lipsește niciodată românilor de pe masa de Paște. Acest aperitiv nu se pregătește deloc greu și poate fi gătit de oricine. Dacă vreți să vă surprindeți familia anul acesta de sărbători cu un preparat gustos și delicios, trebuie să știți ce condimente se pun la drobul de miel.

Deliciosul drob de miel este un preparat culinar tradiţional românesc, fiind una dintre mâncărurile din miel specifice sărbătorilor pascale. Drobul de miel are un conţinut caloric redus şi poate constitui aperitivul perfect. O porţie de drob de miel are 80 de kilocalorii.

Ingredientele principale pentru drobul de miel sunt măruntaiele de miel (ficat, plămâni, inimă şi rinichi), verdeţurile (ceapă verde, mărar, pătrunjel, usturoi) și ouăle (crude şi fierte). Măruntaiele fierte şi tocate sunt amestecate cu celelalte ingrediente şi condimente (sare, piper). Prapurul mielului este aşezat într-o tavă, peste care se pune amestecul de carne şi verdeţuri.

Drobul de miel este una dintre cele mai apreciate mâncăruri tradiţionale, existând o serie de variaţii ale reţetei. Una dintre acestea este utilizarea unei foi de aluat în locul prapurului. În majoritatea variantelor se aşază ouă fierte în centrul acestuia.

Rețeta tradițională drob de miel

Ingrediente:

organe de la un miel (ficat, inimă, rinichi)

2 legături ceapă verde

2 legături usturoi verde

mărar verde

3 ouă

5-6 ouă fierte

sare iodată

piper proaspăt măcinat

boia dulce

semințe de muștar

cimbru

rozmarin

ulei de floarea-soarelui

prapure, membrana care învelește organele interne ale mielului.

Mod de preparare:

Organele de miel se fierb în apa cu un praf de sare. Căpăţâna de miel se fierbe separat. După ce au fiert organele şi carnea, se toacă mărunt. Ceapa, usturoiul şi mărarul se curăţă, se spală şi se toacă mărunt, apoi se adaugă la compoziţia de carne. Amestecul pentru drob de miel se asezonează cu sare, piper, se adaugă ouale crude şi se amesteca bine până se omogenizeaza compozitia.

Într-o formă rotundă se așază prapurele, se pune jumătate din compoziţie, se aşează după dorinţă ouale fierte, se adaugă restul de compoziţie şi se acoperă cu prapurele.

Drobul de miel se pune la cuptorul preîncins, la copt cca. 30 de minute, la foc moderat, până ce trece testul cu scobitoarea.

După ce măruntaiele au fost date prin maşina de tocat obţinându-se astfel o pastă, se amestecă cu verdeaţa, ceapa verde, ceapa călită, ouăle crude şi pâinea înmuiată în lapte (aceasta va face drobul mai pufos).

Prapurele se unge cu unt și se așază în tavă, apoi se adaugă compoziţia cu măruntaie. La mijlocul acesteia, înfigeţi ouăle fierte sau, dacă preferaţi, tăiaţi-le pe lung şi aşezaţi-le decorativ deasupra drobului. Apoi acoperiţi totul cu prapurele, ungeţi cu grăsime şi puneţi-l la cuptor.

În 30 de minute ar trebui să fie gata. Poftă bună!