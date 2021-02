Ce cinematografe și teatre din București s-au redeschis. Lista completă din februarie 2021

Conform hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență s-au redeschis teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele şi sălile de jocuri de noroc din Bucureşti. Restricțiile s-au mai relaxat deoarece rata îmbolnăvirilor de covid 19 a mai scăzut pentru mai multe zile consecutiv. Iată care este lista completă a cinematografelor redeschise din București.

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat că, începând cu data de 25 ianuarie 2021, ora 00:00 au fost redeschise activitățile din domeniul cultural, de divertisment și recreativ, care sunt organizate în spații închise. Acestea pot funcționa doar dacă accesul publicului în incinta lor va fi de până la 30% din capacitate, în condițiile în care rata de incidență se va menține la sub 3/1000 locuitori. Astfel, cinefilii trebuie să știe că cinematografele vor fi redeschise în București.

Potrivit stiripesurse.ro, prefectul Capitalei a mai precizat că a cerut organelor de control să intensifice controalele ca să se asigure că vor fi respectate normele în vigoare. Totodată el a cerut prudență din partea cetățenilor.

„Recomandăm cetăţenilor municipiului Bucureşti prudenţă. Şi autorităţile sunt prudente şi, pe de o parte, acesta este motivul pentru care am hotărât ca aceste măsuri să fie relaxate începând cu data de luni. Pe de altă parte, am considerat ca toţi operatorii economici să aibă timpul necesar să amenajeze sălile dedicate activităţii pe care o desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale. În mod categoric, vom fi intransigenţi. Anterior şedinţei extraordinare a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă am avut o întâlnire cu şefii Poliţei, Jandarmeriei şi IGSU de pe raza Municipiului Bucureşti. Am hotărât intensificarea controalelor pentru a verifica modul în care sunt respectate normele în vigoare”.