Ce chin îndură Rudel Obreja în spital. A povestit drama sa: „Am nevoie de tratament în condiții umane”

Ce chin îndură Rudel Obreja în spital! Fostul preşednte al Federaţiei Naţionale de Box, Rudel Obreja, are de ispăşit o pedeapsă cu închisoarea în dosarul „Gala Bute”. Dar, în urma unor analize amănunțite, fostul sportiv a fost diagnosticat cu una din cele mai devastatoare boli. Din spatele gratiilor, Rudel Obreja a transmis un mesaj emoționant, atât celor apropiați, cât și autorităților. În textul publicat, internauții au aflat ce chin îndură Rudel Obreja în spital.

În aprilie, anul acesta, fostul sportiv și președinte al FRB, Rudel Obreja era încarcerat în urma deciziei magistraților în dosarul „Gala Bute”, pentru cinci ani de închisoare, prima decizie venind în 2018. La 4 ani de la acea decizie, și după multe tergiversări, Rudel Obrja prima sentința defintivă.

Fostul sprtiv avea să fie încarcerat la Rahova. Dar, la o lună de la încarcerare, medicii de la spitalul Floreasca îl anunțau că este în ultima fază a bolii, și că are nevoie de intervenție urgentă pentru a mai putea face ceva. În încercarea, de-a dreptul, disperată de a face ceva, Rudel Obreja a scris un mesaj pe Facebook. Deși extrem de dur, dar și emoționant, mesajul se adresa, inclusiv autorităților.

„Dragii mei prieteni, Țin să vă mulțumesc din inimă tuturor celor care v-ați mobilizat exemplar în susținerea cauzei mele, a VIEȚII MELE, a DREPTULUI de a TRĂI, alături de soție, de copiii mei,de voi toți. Am nevoie de tratament in condiții UMANE, de grija medicilor și a familiei mele, extrem de importante în contextul actual și iată de ce:

– stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte;

– sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp , zi și noapte

– nu am telefon, doar 5 vizite PE LUNĂ ale soției, deci nu am capacitatea de mișcare pentru a începe tratament sau operație chirurgicală.

Cer să mi se recunoască DREPTUL conferit de Lege, al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! VREAU SĂ TRĂIESC!”, scrie Rudel Obreja pe Facebook.