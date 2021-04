Duminică, pe 25 aprilie, românii au sărbătorit Floriile. Printre cei sărbătoriți se numără și premierul Florin Cîțu. La ultima ședință de Guvern, premierul a decis să își ducă și cadourile primite cu ocazia onomasticii. Cadourile, nu foarte scumpe, l-au făcut mai fericit pe actualul premier, având în vedere că se declară rocker încă din 1986.

Florin Cîțu sărbătorit de colegi, cu ocazia Floriilor

Ca în fiecare an românii își sărbătoresc ziua onomastică de Florii. Toate domnșioarele, doamnele și domnii cu nume de flori sunt sărbătoriți cum se cuvine și primesc și cadouri pe măsură. Printre sărbătoriții acestei zile onomastice se numără și Florin Cîțu, premierul României.

Pentru a le mulțumi cum se cuvine, Florin Cîțu s-a prezentat la ședința de Guvern de ieri cu cadourile primite de la colegi, după cum declară chiar el. Cadourile primite de Florin Cîțu constau în două discuri vinil, albume ale unor trupe celebre de rock, și anume Foo Fighters și Led Zeppelin.

”Sunt nişte cadouri pentru onomastica pe care am avut-o duminica trecută, mi le-a dat cineva. De la colegi”, declara ieri premierul Florin Cîțu, mândru de cadourile primite.

România are un premier rocker declarat

Cadourile inedite au venit ca urmare a faptului că non-conformistul Florin Cîțu este un rocker declarat, încă din 1986, sau cel puțin așa afirma acesta. Ar fi o premieră la nivel politic acest statut declarat al premierului Florin Cîțu. România ar avea pentru prima dată un premier rocker.

De altfel, la ședințele de Guvern din ultima vreme acesta a putut fi văzut cu tricouri cu inscripții de genul acesta. Și ieri, la ședința de Guvern, Florin Cîșu purta un tricou pe care scria ”Foo Fighters – Euro Tour 2017”.

”Sunt rocker încă din 1986 anul în care a apărut «Master of Puppets», Metallica”, spunea premierul Cîțu într-un interviu la Digi24.

Non-conformistul Florin Cîțu, ajuns la 49 de ani, vine în cea mai înaltă funcție în stat, după o perioadă în care a activat în domeniul financiar. În 1992 pleacă în Statele Unite ale Americii, unde urmează cursurile Grinnell College din Iowa. Termină în 1996 cursurile cu specializarea economie-matematica. Un an mai târziu intră la masterat in economie in cadrul Universitatii de Stat din Iowa, pe care-l ia în 1999.

După obținerea diplomei de masterat ajunge să lucreze în cadrul Bancii Nationale a Noii Zeelande. Aici activează în perioada ianuarie 2002- octombrie 2003. Ulterior lucrează și in cadrul Bancii Europene de Investitii. Conform CV-ului, aici lucrează între noiembrie 2003- decembrie 2004, conform Agerpres.

Timp de un an, din 2006, preia funcția de economist șef în cadrul concernului bancar ING. Tot aici devine șeful departamentului piete financiare până în 2011. În cadrul aceleiași instituții bancare, între 2011 și 2016, activează ca și consultant si analist economic.

În 2016, de pe listele PNL, candidează la alegerile parlamentare pentru funcția senator. Este reales și anul trecut pentru aceeași funcție la alegerile parlamentare. Odată cu instaurarea Guvernului Orban, preia portofoliul de la Finanțe. Din 2021 Florin Cîțu deține funcția de Prim-Ministru în Guvernul de coaliție PNL, USR PLUS, UDMR.