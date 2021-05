Ce cadou incredibil a primit fata lui Gigi Becali. Patronul FCSB nu se uită la bani când vine vorba de copii

Una din fiicele patronului clubului FCSB a primit un cadou incredibil! Cunoscutul afacerist nu se uită la bani când e vorba despre copiii săi, mai cu seamă dacă e ceva ce le place sau le trebuie. Iată că de această dată a venit rândul Teodorei să primească ceva din partea tatălui său. Care este noul motiv de bucurie din viața acesteia?

Gigi Becali, cadou impresionant pentru fata lui

Teodora Becali este la casa ei deja, dar acesta nu este motiv pentru ca tatăl său să nu o mai răsfețe. Fiica cea mare a patronului FCSB este cea care l-a făcut pentru prima oară bunic pe cunoscutul afacerist, iar pentru că este recunoscător pentru bucuria pe care a adus-o tânăra familiei. Paparazzii Playsport.ro au surprins-o pe Teodora la cumpărături, în zona Floreasca.

Aceasta a ieșit de la farmacie și s-a urcat într-o bijuterie în valoare de 250.000 de euro. Concret, una din fiicele patronului FCSB s-a urcat la volanul unui Bentley primit cadou de generosul ei părinte care nu a uitat-o nici după ce a părăsit locuința familiei. Amintim că Tedora a devenit mama unei fetițe pe nume Maria pe data de 14 iunie 2020, la un an după nunta cu fast cu Mihai Mincu.

„Vreau ca toată lumea să fie la fel de fericită cum sunt eu acum. Copiii nu vor să vorbesc așa mult despre asta. Vorbesc cu voi din dragoste, dar nu vreau să mai vorbesc despre copii. Are 3,9 kilograme. O cheamă Maria. Nașii sunt fata lui Teia și ginerele. Seamănă cu mine. De azi, de la 8 dimineața când eram la biserică, și până când a născut, pe la prânz, am fost în lacrimi și m-am rugat să nască fata bine’ , spunea Gigi Becali în urmă cu un an.

”Tată, faci ce vrei, nu mă mai interesează ce faci”

Lucrul care i-a plăcut mult de tot lui Gigi la fizicul soțului fiicei sale a fost faptul că este înalt. ”Are peste 1,85m, așa cum îmi place mie. Am o familie, sunt foarte fericit. E adevărat că în octombrie o să facem nunta. În București o facem.

Mai multe nu vreau să spun, că nu vor ei și vreau să le fac pe plac. Eu i-am zis: «tată, faci ce vrei, nu mă mai interesează ce faci. Cât ai stat la mine în casă ai fost cu mine, ai făcut ce ai vrut». Dar am încredere că va face numai bine’, declara Gigi Becali.