Ce cadou i-a trimis acum Răzvan Simion Lidiei Buble, de ziua ei. Anul trecut i-a luat o mașină

Lidia Buble a împlinit vârsta de 27 de ani. Se bucură de succes în viața profesională, însă nu și în cea personală, după despărțirea de Răzvam Simion. Iată cum și-a sărbătorit ziua de naștere și alături de cine.

Ce cadou i-a trimis Răzvan Simion Lidiei Buble, de ziua ei

De menționat este faptul că, anul trecut, Lidi Buble a primit un cadou de zeci de mii de euro din partea lui Răzvan Simion. Astfel, aceasta se mândrea cu o mașină roșie, care a costat mult. Anul acesta însă, chiar înainte de ziua ei, acesta a anunțat despărțirea și se pare că de data aceasta i-ar fi trimis doar un buchet de trandafiri. Au rămas prieteni, dar și colaboratori, deoarece el o ajută în cariera muzicală, cu concertele și evenimentele.

Primele clipe ale vârstei de 27 de ani, aceasta le-a petrecut alături de prietenele sale. Denisa Potecaru, sora ei și o amică i-au cântat ”La mulți ani” acesteia. I-au dăruit și un tort mare, dar și o sticlă de șampanie. S-a bucurat enorm și a arătat totul pe Instagram, unde a zis:

„Vreau să vă spun că am cel mai bun tort ever. Dacă am tortul ăsta de ziua mea nu îmi mai trebuie nimic. Mulţumesc, fetelor. Vă iubesc”, a precizat Lidia Buble.

Nu mai locuiesc împreună

Lidia Buble și Răzvan Simion locuiau împreună în casa lui din Capitală, însă după ce au decis că nu mai pot forma un cuplu, aceasta și-a făcut bagajele și a plecat. Acest lucru nu s-a întâmplat de curând, ci în urmă cu ceva timp, aproximativ două luni. În prezent, Lidia Buble locuiește cu sora ei, pe care o răsfață și alături de care petrece mult timp.

De săptămâni întregi, pe Internet au vuit zvonurile legate de despărțirea lor, de altfel, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Într-o postare pe Instagram, prezentatorul de televiziune și-a luat în mod public adio de la cea care i-a fost iubită vreme de cinci ani, pentru a pune capăt zvonurilor.

Adevărat sau ba, după momentul în care Răzvan a fost surprins ieșind din casa unei femei cu ceva timp în urmă, zvonurile legate de o eventuală despărțire au fost inevitabile. Mai mult, pozele cu cei doi au dispărut, renunțând a se mai urmări pe rețelele sociale. Iar dacă luăm în considerare că nici like-urile de la postări nu se mai văd, s-ar putea spune că s-au și blocat unul pe celălalt.