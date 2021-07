Ce brânzeturi se găsesc, de fapt, în supermarketurile din România. Avertismentul specialiștilor despre aceste produse

Se spune că ești ceea ce mănânci. Pentru unii dintre noi, acest gând este destul de înfricoșător. Dar devine și mai înspăimântător atunci când luați în considerare alimentele contrafăcute. În calitate de consumator, ne așteptăm să fim păcăliți în legătură cu ceea ce mâncăm sau bem. Dar, din când în când, ne dorim ca ceea ce cumpărăm, de exemplu brânzeturi, să fie totuși ceea ce se pretinde că ar fi. Din păcate tot mai multe brânzeturi contrafăcute sunt comercializate, la nivel global.

Brânzeturi contrafăcute, o problemă reală

De câte ori ați cumpărat suc, pentru ca mai târziu să citiți amprenta mică de pe ambalaj și să vedeți că este vorba de suc de trei procente și aproximativ 97% zahăr, apă și arome naturale? Și, desigur, alimentele etichetate „toate naturale” pot avea în continuare mult prea mult zahăr sau sare decât are nevoie corpul nostru.

Dar este posibil să consumați și ceva contrafăcut. Și nu doar consumatorii sunt înșelați. Proprietari de restaurante, furnizori, lanțuri de supermarketuri, orice afacere riscă să fie păcălită să vândă produse alimentare contrafăcute publicului. Unele companii se străduiesc să facă afirmația în etichetarea lor că ceea ce consumăm este, într-adevăr, real.

Din păcate, în foarte multe lanțuri de supermarket-uri din România, găsim brânzeturi contrafăcute, iar acest flagel se extinde. În unele cazuri fără știința magazinelor, în altele sunt puse la vânzare brânzeturi contrafăcute cu acceptul magazinelor.

O problemă la nivel global

Acum, șansele sunt, dacă veți cumpăra brânzeturi într-un supermarket, să fie probabil reale. Dar aceste brânzeturi falsificate sunt o problemă la nivel global. De exemplu, asociația Switzerland Cheese Marketing a estimat că 10% din brânza care are eticheta Emmental face parte din categoria de brânzeturi contrafăcute. Adică, falsificatorii produc o brânză subțire și plesnesc o etichetă falsă Emmental pe produsele lor.

Și la începutul acestui an, Franța era revoltată. Reacția francezilor a venit, după ce jurnaliștii sub acoperire au filmat producătorii care produc brânză cu înlocuitori artificiali, cum ar fi uleiul de palmier procesat. În urmă cu două luni, The Moscow Times a raportat că 80% din brânzeturi false sunt încă vândute în magazinele rusești. Motivul, spun specialiștii, se datorează faptului că uleiul de palmier este un ingredient principal al brânzei.

Semnalele de alarmă trase de nutriționiși români

Probabil că uleiul de palmier nu va face rău nimănui care mănâncă brânzeturi contrafăcute. Cu toate astea, mai multe surse indică faptul că uleiul de palmier procesat nu este cel mai bun lucru pentru sănătatea noastră cardiovasculară. Poate fi și rău pentru mediu. Mult ulei de palmier provine din pădurile în care trăiesc orangutanii pe cale de dispariție.

Accest flagel, al vânzării în supermarket-uri de brânzeturi contrafăcute, este în plină desfășurare și în România. Clienții lanțurilor de supermarket-uri autohotone au tot reclamat astfel de practici, iar inspectorii au amendat magazinele în care au fost descoperite brânzeturi contrafăcute. În același timp medicii nutriționiști încearcă să tragă un semnal de alarmă pe această temă.

“Întradevăr, alimentele care nu sunt sănătoase, nu sunt bine preparate, pot fi un pericol pentru populaţie, . În fabricarea acestor alimente, se folosesc nutrienţi, de fapt non-nutrienţi care afectează în timp sănătatea publică şi mai ales, grupele de risc – copiii şi oamenii în vârstă, care deja au probleme de sănătate asociate. Deci, întotdeauna trebuie foarte multă atenţie, când luăm un produs, să citim foarte bine eticheta. Întradevăr, producătorii sunt obligaţi pe etichetă, să detalieze exact din ce este format produsul respectiv, dar din piaţă nu avem cum.”, spune Oana Dumitrache, medic nutriţionist.

Șarlatanii care comercializează brânzeturi contrafăcute sunt greu de depistat

Autoritățile recunosc că se confruntă cu mari probleme când vine vorba de depistarea celor care vând brânzeturi contrafăcute. Deși, spun oficialii, se fac multe controale, cel mai greu este depistarea acestor comercianți în piețele agro-alimentare.

De cealaltă parte, atunci când sunt depsitate brânzeturi contrafăcute în supermarket-uri, se pot localiza mai ușor așa-zișii producători, cu toate că și în acest caz lucrurile pot fi îngreunate. Important este să fim atenți la ce cumpărăm.

Nu totdeauna dacă un produs este ieftin este și bun. Și cel mai important este să citim etichetele de proveniență a mărfii, indiferent despre ce ar fi vorba.