Ce boală riscă să facă Loredana Chivu. Blonda e disperată: „Respect întocmai ce mi-au spus doctorii”

Loredana Chivu a trecut prin mai multe operații estetice în ultimul timp. Recent, blondina a fost în Turcia, acolo unde a avut altă operație, însă acum se recuperează. Cu toate acestea, nu multă lume știe că vedeta are o problemă de sănătate.

După câteva apariții la evenimente mondene, la finalul acestei primăveri, mai mulți oameni au vorbit în mediul online despre corpul Loredanei. Fanii i-au atras atenția că s-a îngrășat, însă blondina nu le-a răspuns pe moment.

Ceea ce nu știau aceștia este că Loredana Chivu se confruntă cu o problemă gravă de sănătate, în urma căreia s-a îngrășat 5-7 kg, după cum spune ea. Vedeta a spus că are toleranță la insulină.

„În momentul de față e puțin mai dificil să mă mențin în formă pentru că, din luna ianuarie, am aflat că am toleranță la insulină, un fel de pre-diabet și că am 50% șanse să fac diabet de tip II. De atunci urmez un regim drastic și iau un tratament medicamentos care constă mai mult în suplimente alimentare.

După operația din Turcia, vedeta se recuperează și așteaptă rezultatele, deoarece, spune ea, acestea vor apărea după aproximativ o lună, după ce se va dezumfla în urma operației.

„ Acum mă simt foarte bine. Sunt în recuperare, nu pot să zic că mi-am revenit complet, dar fac tot ceea ce este necesar pentru a ajunge la cea mai bună stare fizică a mea. Merg la masajele care mi-au fost recomandate post-operatorii.

Nu am avut nicio problemă. Totul a decurs așa cum trebuie. Sunt foarte mulțumită de cei de acolo și de rezultat. Rezultatul final se va vedea în cel puțin o lună, atunci când o să mă dezumflu de tot. Momentan nu prea am ieșit de când am venit din Turcia, doar la masaje și atât. Am vrut să îmi fac recuperarea așa cum trebuie și aștept să mă simt din ce în ce mai bine”, a dezvăluit Loredana Chivu, pentru WOWbiz.ro.