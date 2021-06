Poate că vestea că Rona Hartner divorțează i-a surprins pe mulți, dar se pare că aceasta nu o duce rău încă de când s-a despărțit de soțul ei, Herve Camilleri. Se pare că aceasta are parte de foarte multe bucurii și timpul său este extrem de ocupat, așa că nu duce lipsă de activități și ajunge în tot felul de locuri inedite.

Chiar dacă Rona Hartner și Herve Camilleri își doreau să divorțeze cât se poate de repede, se pare că despărțirea oficială o să vină mult mai târziu decât se aștepta toată lumea. Motivul? Avocatul actriței este în vacanță. De asemenea, aceasta nu se poate plânge, mai ales pentru că a mers în Monte Carlo și se pregătește să ajungă la Cannes. Vedeta duce o viață superbă și se concentrează pe carieră.

„Divorțul are puțină întârziere pentru că avocatul meu este în vacanță, dar în 10-15 zile se va rezolva, se va semna la notar! Acum tocmai am venit de la Festivalul de Televiziune de la Monte Carlo, au fost trei zile pline. Am terminat fresca din Toulon, am făcut 6 în total, și acum sunt alți artiști care vor completa de jur împrejur.

Mă pregătesc pentru Festivalul de film de la Cannes, voi merge acolo cu creatori români, cu hairstyliști români, numai între români vom fi la Cannes. Au început frumos vacanța și vara. Sunt multe deschideri și în weekend-ul acesta voi avea și concert.”, a declarat Rona Hartner pentru Click!.