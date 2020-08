Ce bărbați preferă Ana Maria Lintaru de la Puterea Dragostei. Concurenta Kanal D i-a pus pe toți pe jar

Ana Maria Lintaru este una dintre concurentele din primul sezon al emisiunii ”Puterea Dragostei” care sunt, cu adevărat, greu de uitat.

Cu toate că frumusețea ei este greu de trecut cu vederea, norocul fetei în dragoste nu este unul de invidiat. După cum spune ea, iubirea ei pare să fie dedicată unor personaje de la care ar fi cam greu de ajuns. Nu de alta, dar vorbim de starul de la Hollywood, Tom Hardy, sau cântărețul J Balvin.

Eu așa mă și prezint când vine cineva la discuții. Sunt deja soția lui Tom Hardy… Bine, asta visez eu, evident că nu e așa… Dar să visezi nu e interzis. E adevărat, în visurile mele mai calc și strâmb, că îmi place și J Balvin, i-am trimis și câteva mesaje, nu mi-a răspuns la ele, dar a dat cu seen. Și Maluma, aștept să văd, poate el răspunde” a spus Ana Maria Lintaru, potrivit WOWbiz.ro

”Hai să vă spun ceva, sincer. Eu, când vine vorba de bărbați, am anumite obsesii. Acum câțiva ani, obsesia mea era Enrique Iglesias. Am mers la concert singură, nu mi-am luat prietenele, că poate… poate. Acum, de când l-am descoperit pe Tom Hardy, el este preferatul.

Pentru scurt timp, tânăra a fost împreună cu Bogdan Mocanu, în primul sezon al emisiunii ”Puterea Dragostei”, lucru care evident, i-a atras antipatia Andrei Volos, care a atacat-o pe frumoasa blondină de fiecare dată.

”Nu înțeleg de ce este preocupată doar de mine, nu are nimic altceva de făcut? Să spună ce a zis pe conturile de socializare, după ce am glumit împreună, m-a supărat. Nu îi voi da replicile pe care le merită pentru că eu am trecut de nivelul de clasa 0, dar m-am cam plictisit de obsesia ei cu mine.

Adică, o spun sincer, ar fi culmea să îi răspund la jignirile pe care mi le-a adus recent, așa că o să o rog să își vadă de treabă”, a spus, atunci, Ana Maria Lintaru pentru sursa citată.