Ce bani câștigă Ana Baniciu. Oferta fabuloasă pe care a refuzat-o, care a fost motivul

Ana Baniciu este împlinită pe toate planurile. Vedeta o duce foarte bine atunci când vine vorba despre cariera ei, câștigând foarte mulți bani. Pe plan amoros, aceasta s-a logodit și așteaptă să ajungă în fața altarului. Totuși, ea nu vrea să se oprească aici.

Ana Baniciu a marcat foarte multe reușite. Aceasta a fost implicată în numeroase proiecte, ba chiar a avut și o afacere cu haine. Vedeta a punctat că nu se mai vede ocupându-se cu piesele vestimentare, însă își dorește să investească câțiva bani într-un alt domeniu inedit.

E o piață care e atât de plină de haine mișto și de ieftine încât de ce să mai faci asta. Am învățat ce e, ce implică și nu mi-a plăcut. În schimb, m-aș băga în real-estate. Mă gândesc foarte serios să investesc niște bani în asta.

Ana Baniciu este actriță, cântăreață și influencer. Aceasta a recunoscut că a reușit să strângă sume frumoase de bani în ultima perioadă, mai ales pentru că a dat lovitura în mediul online. Vedeta a punctat că acceptă să facă promovare doar pentru produsele în care crede.

Să știti că femeile beau multă bere, eu știu unele care beau mai multă bere decât iubiții lor. Am avut un eveniment de lansare a campaniei, m-am simțit atât de bine cu oamenii ăia. Îmi place când oamenii în campanie te lasă liber.”, a mai zis ea.

Sunt campanii la care îmi place atât de mult să lucrez pentru că realmente sunt niște idei cool, niște idei în care mă regăsesc. Și îmi plac. Și agențiile trebuie să facă chestia asta. În vară, eu am avut o campanie cu bere.

Vreau să testez lucrurile, vreau să fiu sinceră față de oameni, nu vreau să îi mint. (…) Am zis că prefer să stau lefter, dar să fiu deschisă, să zic că nu sunt de acord cu produsul respectiv. (…)

Adică poți să faci… dar eu nu vreau să influențez oamenii să cumpere un produs care e de c*c*t. (…) Eu nu mă bag în lucruri în care nu cred. Am făcut greșeala să mă bag și mi-a părut rău după aia și am zis că nu se va mai întâmpla.

Vedeta se bucură de o siluetă de invidiat, pe care o pune în evidență prin tot felul de ținute. Ana Baniciu a explicat că a fost contactată de către Playboy pentru a apărea dezbrăcată în câteva poze, însă s-a văzut nevoită să refuze oferta.

„Sunt conștientă că Dumnezeu mi-a dat un corp ok, unitar. Cred că am avut o perioadă în care am vândut mai mult chestia asta, adică cred că era o perioadă în care mă simțeam eu mai sexy.

Eu sper că nu am fost niciodată vulgară. Mi-am dorit să nu fiu.

Mie mi s-a propus să pozez în Playboy și altele când erau în România. În perioada LALA Band am primit telefoane și m-au rugat să îi contactez dacă vreau să pozez goală.

Am zis că niciodată, în viața mea, poate dacă aveam alt nume sau nici așa nu aș putea să fac asta.

Mi se pare că nu mai rămâne niciun nimic. Nu mi-am dorit eu asta. Cred că totuși trebuie să rămână unele chestii intime, e corpul meu, niciodată nu m-am arătat așa gen „Hai ia-mă cu totul”.

Mi se pare că trebuie să rămână ceva. Dar eu nu am nicio problemă cu femeile care aleg să facă asta.”, a adăugat Ana Baniciu.