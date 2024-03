Ce avere avea Kate Middleton înainte să se căsătorească cu prințul William? Provine dintr-o familie înstărită

Înainte de a deveni Prințesa de Wales, Kate Middleton a avut un trai chiar luxos, chiar dacă s-ar părea că a avut o viață modestă înainte de a intra în familia regală. De exemplu, familia lui Kate Middleton s-a mutat într-o casă de aproximativ 1,5 milioane de lire sterline pe vremea când ea era adolescentă. Ea și frații ei au mers și la o școală internat scumpă înainte de universitate. Familia lui Kate avea legături cu familia regală înainte de căsătoria ei, iar asta datorită mamei sale. Dar ce avere avea Kate Middleton înainte să se căsătorească cu prințul William?

Stră-stră-străbunicul lui Kate, Frank Lupton, a fost un om de afaceri de succes, având cinci copii. Unul dintre cei cinci a fost Francis Lupton. Francis era bogat, moștenind suma de aproximativ 1,5 milioane de lire sterline după moartea lui Frank.

După ce soția lui Francis, Harriet, a decedat, el s-a concentrat pe muncă. A avut cinci copii, dar, din păcate, cei trei fii ai săi au murit în timpul Primului Război Mondial, scrie TheList.

După moartea lui Francis, au rămas în viață fiicele lui, Anne și Olive. Olive Lupton, care a devenit Middleton prin căsătorie, a fost străbunica lui Kate și a lăsat un total de 2,9 milioane de lire sterline pentru cei patru copii ai săi. Banii pe care Michael i-a moștenit nu au fost singurii bani pe care familia Middleton i-a avut, însă.

Oamenii au numit-o pe Carole Middleton „Kris Jenner britanică”, datorită priceperii sale în afaceri. Când Carole l-a întâlnit pe Michael Middleton, ea era stewardesă la British Airways, iar el era dispecer de zbor pentru aceeași companie.

Ani mai târziu, părinții lui Kate au fondat o companie numită Party Pieces care a sporit averea familiei.

Totul a început când Catherine, Prințesa de Wales, împlinea cinci ani în 1987. Carole nu a putut găsi decorațiuni de petrecere potrivite. Ea a vorbit despre această problemă într-un interviu acordat Daily Mail în 2021.

„Toate decorațiunile pe care le-am găsit erau prea simple,” a declarat Carole pentru publicație.

„Am realizat că există o breșă pe piață pentru produse de petrecere care să nu fie prea scumpe și să arate bine, așa că am decis să le proiectez pe ale mele. Am dus câteva prototipuri la diferite magazine și am fost respinsă.”