Ce avere are Roger Federer. Câți bani a câștigat elvețianul până la 41 de ani, este incredibil. Starul tenisului Roger Federer și-a anunțat retragerea după 24 de ani de competiții. Sportivul a jucat mii de meciuri, partide care i-au adus o mare avere. Vezi un pic mai jos câți bani a strâns de-a lungul carierei.

S-a aflat ce avere are Roger Federer, sportivul de 41 de ani care și-a anunțat de curând retragerea din tenis. Roger Federer a spus că decizia retragerii a fost luată după ce s-a confruntat cu numeroase provocări precum accidentări și operații, acestea amintindu-i care sunt capacitățile și limitele corpului său. Din acest motiv, Roger Federer și-a anunțat retragerea din tenis.

Roger Federer a anunțat că de-a lungul carierei sale de 24 de ani pe terenurile de tenis a jucat în mai mult de 1.500 de meciuri, în urmă cărora a câștigat numeroase trofee.

Cei care se întreabă ce avere are Roger Federer trebuie să știe că sportivul, potrivit Celebrity Net Worth, a acumulat o sumă de 550 de milioane de dolari. Doar din cariera sa de jucător de tenis, Roger Fereder a câștigat cel puțin 129 de milioane de dolari, ceea ce îl face să se situeze pe al doilea loc din istoria tenisului, în urma lui Novak Djokovic.

Roger Federer se retrage din tenis, dar a anunțat și care va fi ultimul turneu la care va participa. Astfel, turneul de adio, ultimul la care va participa Roger Federer va fi Laver Cup. Roger Federer a fost de 20 de ori campion de Grand Slam la simplu și a câștigat 103 titluri ATP.

Înterbat dacă se gândește totuși să revină asupra deciziei de a renunța la cariera de sportiv profesionist, jucătorul de tenis a oferit un răspuns ferm, care nu lasă loc niciunei interpretări.

Ajuns la vârsta de 41 de ani, sportivul elvețian a făcut eforturi mari în ultimii trei ani pentru a-și continua cariera, numai că intervențiile chirurgicale au făcut ca recuperarea să decurgă foarte greu, întrucât corpul lui îi mai răspunde la fel ca în tinerețe.

Dintre toate darurile pe care tenisul mi le-a oferit de-a lungul anilor, cel mai mare, fără îndoială, au fost oamenii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului: prietenii mei, adversarii mei și, mai presus de toate, fanii care dau viață acestui sport. Astăzi, vreau să împărtășesc câteva vești cu voi toți.

După cum mulți dintre voi știți, în ultimii trei ani am avut parte de provocări sub formă de accidentări și operații. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă. Dar cunosc, de asemenea, capacitățile și limitele corpului meu, iar mesajul său pentru mine în ultima vreme a fost clar. Am 41 de ani. Am jucat mai mult de 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc când este timpul să pun capăt carierei mele competiționale”, a spus Roger Federer în mesajul în care și-a anunțat retragerea din tenis.