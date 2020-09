Ce avere are Petre Roman. Conturile lui sunt pline cu mii de euro și mii de lei

S-a aflat ce avere are Petre Roman, fostul premier al României din anii 1990. Chiar dacă are 74 de ani, Petre Roman reușeste cu succes să întrețină o tânără soție cu pretenții, pe Silvia Chifiriuc. Soția lui Petre Roman este artistă, astfel că are mereu nevoie de ținute de scenă, însă și în viața de zi cu zi este tot timpul în trend. Se ține în pas cu moda pentru că veniturile fostului premier îi dau posibilitatea să fie mereu bine îmbărcată, conturile acestuia fiind pline cu mii de euro.

Ce avere are fostul premier Petre Roman. Are conturile pline de mii de euro și lei

Petre Roman este plin de bani la vârsta de 74 de ani. Fostul Premier își permite să întrețină o soție tânără, care vrea să fie mereu în pas cu moda. Dacă majoritatea persoanelor în vârstă nu o duc prea bine, cu siguranță nu este și cazul fostului premier, care duce o viață de lux.

Petre Roman beneficiază de două pensii, una pentru activitatea în câmpul muncii, pentru care anul trecut a primit suma de 65.000 de lei, adică 5.000 de lei pe lună, iar cealaltă, în valoare de aproape 10.000 de lei lunar, reprezentând indemnizaţia de vârstă pentru mandatele de parlamentar.

Petre Roman candidează pentru un post de consilier general la Primăria Capitalei

Vârsta înaintată a fostului premier nu îl oprește din activitate, fiindcă se află pe un loc eligibil din partea PSD pe lista de consilieri generali la Primăria Capitalei la alegerile locale 2020. Dacă ar ocupa acest post, Petre Roman va mai primi încă o indemnizație lunară.

Astflel, din declarația sa de avere reiese că Petre Roman deține bijuterii de 15.000 de euro, tablouri de 25.000 de euro şi alte obiecte de artă de 25.000 de euro. În plus, Petre Roman deține din 2010 o casă în localitatea Voluntari, de 202 metri pătrați, un teren în Constanţa, de 1.000 de metri pătrați, dar şi trei maşini: o Honda și o Lancia din 2006, precum și un Land Rover fabricat în anul 2011.

Câți bani a dat cu împrumut Petre Roman

Asta nu este toată averea politicianului. În fondurile private, Petre Roman are 70.000 de euro, iar valoarea banilor pe care i-a împrumutat altor persoane se ridică la 100.000 de euro.

Silvia Chifiriuc, soția sa în vâstă de 48 de ani a fostului premier, beneficiază de toate aceste sume generoase, mai ales că ea nu are câștiguri atât de mari care să se compare cu sumele primite lunar de soțul său. Aceasta câștigă în urma spectacolelor pe care le susține suma de 6.500 de lei pe an.