Ce avere are Jennifer Lopez. Numai locuința ei valorează 15,3 milioane de dolari

Jennifer Lopez, cântăreață americană, celebră pentru înfățișarea sa, care nu se raportează la vârstă, a adunat de-a lungul anilor o avere impresionantă. Numai locuința ei valorează 15,3 milioane de dolari.

Ce avere are Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez (50 de ani), este o celebră cântăreață americană, care și-a făcut loc și în lumea reflectoarelor, jucând în diferite seriale televizate de comedie ori filme de orice gen, trecând de la hazul din TV, la drama de pe platourile de filmare, făcându-se remarcată prin rolul din drama ”Familia mea”. Cât despre viața amoroasă, după mai multe relații eșuate, J.Lo a ajuns în brațele lui Alex Rodriguez. Cei doi au sărbătorit, în luna septembrie, petrecerea de logodnă alături de cei dragi, în locuința din Bel Air, Los Angeles, a artistei Bayer Sager.

Până acum, îndrăgostiții au fost discreți și nu au dezvăluit presei detalii despre nuntă. Împărțind de ceva vreme toate zilele împreună, au reușit să și construiască…sau să își cumpere. Este vorba despre un apartament de 4000 de metri pătrați cu vedere spre Central Park. Conform Daily Mail, locuința i-a costat 15,3 milioane de dolari. Achiziția imobilului a avut loc la scurt timp după ce artista a scos la vânzare un alt apartament pe care îl avea în oraș. Construit pe două etaje, J.Lo a obținut pe el suma de 26,95 de milioane de dolari.

J.Lo, locul 7 în topul celor mai bogate femei din industria muzicală

Că tot la bani am ajuns, trebuie menționat că Lopez este cea mai bine plătită actriță de origine hispanică din lumea, încasând pentru un rol în filme peste 15 milioane de dolari. Peliculele în care a jucat au avut încasări record, precum Maid in Manhattan cu 94,001,225 $ și Shall We Dance cu 170,128,460, în box-office-ul internațional. Revista Forbes a estimat averea divei la 325 milioane de dolari. Astfel, JL ocupă poziția a 7-a în topul celor mai bogate femei din industria muzicală.