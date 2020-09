Vedeta de televiziune și actorul Florin Călinescu este președintele Partidului Verde. Acesta și-a completat, conform legii, declarația de avere deoarece și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Potrivit declarației, singura lui sursă de venit e un salariu de 3.500 de lei, pe lună.

Președintele Partidului Verde și-a depus recent declarația de avere, cum îi cere legea oricărui candidat la o funcție de conducere în primărie. Pe ea, Florin Călinescu și-a trecut toate bunurile deținute, inclusiv conturile bancare.

Ce avere are Florin Călinescu

Conform declarației de avere, Florin Călinescu are trei locuințe și 62.000 de euro în conturi. Acesta a trecut ca unică sursă de venit două salarii pe care le încasează de la firma sa, pe care o conduce.

Florin Călinescu mai are două terenuri trecute în declarația de avere. Unul este în Argeș și are 1,8 hectare. Al doilea este în Bașov și are 219 mp. În București, Florin Călinescu deține două apartamente.

Actorul și omul de televiziune/radio mai are un apartament în orașul Timișoara și o casă de vacanță în Brașov. În conturile bancare, acesta are doar 62.000 de euro, sumă care îl plasează printre cei mai puțini avuți candidați la alegerile locale 2020.

Florin Călinescu, salariu rușinos de mic

Tot în București, Florin Călinescu deține un restaurant care este extrem de apreciat de locuitori. Mai are o firmă de producție cinematografică video și de programe – „Florin Călinescu Media Company Impex SRL”. De la această firmă încasează două salarii.

Primul venit este de consilier artistic care îi aduce în fiecare an suma de 14.400 de lei (aprox. 3.000 de euro), adică 1.200 de lei pe lună (250 de euro). Al doilea lui salariu este cel în calitatea de director comercial. Funcția îi aduce anual în conturi 28.200 de lei (5.800 de euro), adică 2.350 de lei pe lună (480 de euro).