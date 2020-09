Ce avea Elena Ceaușescu în gură, când a fost ucisă. Medicii au găsit detaliul abia la deshumare

Soții Ceaușescu au fost îngropați în anul 1989, în luna decembrie, în cimitirul Ghencea și au fost deshumați în iulie 2010, iar ce au descoperit legiștii i-au lăsat muți de uimire pe mulți. Ce avea în gură „tovarășa mamă“, aflați în rândurile de mai jos.

Deshumarea cuplului Ceaușescu a fost făcută la cererea lui Valentin, singurul copil în viață a celor doi, și la dorința lui Mircea Oprean, fostul soț al Zoiei, în iulie 2010. Cei doi s-au luptat ani de zile în instanţă pentru a afla ce s-a întamplat, după Revoluţie, cu trupurilor dictatorilor.

Atunci, experții în medicină dentară au făcut o descoperire ce i-a șocat pe mulți: femeia avea dantură personalizată!

Elena Ceaușescu avea coroană dentară din aur, care a rămas aproape intactă, purtând inițialele numelui ei. Pentru a fi siguri că este vorba despre scheletul fostei soții de președinte, la deshumare a fost chemat și un medic dentist care avea fișa dentară a Elenei, unde s-a putut observa inscripția pe care o cautau toți.

Un alt aspect ce a fost consemnat de legiști este faptul că scheletul „tovarășei mamă“ nu s-a conservat la fel de bine precum cel al soțului său. Motivul ar fi faptul că solul în care a fost îngropată aceasta era mai umed decat cel în care era Nicolae Ceaușescu.

S-au cerut testele ADN pentru confirmare, astfel că specialştii IML au prelevat probe pentru a stabili dacă cei doi au fost într-adevăr îngropaţi la Ghencea. Testele ADN au durat şase luni, în condițiile în care solul în care au stat sicriele a avut un grad mare de umiditate.

„Calitatea ADN depinde foarte mult de solul în care a fost înhumat. ADN-ul nu mai poate fi citit. El există în oase, dar nu mai poate fi citit. Ca o carte pe care o laşi prea mult în apă. E un proces foarte complicat. În momentul în care ai extras ADN-ul durează foarte puţin.

Procedura laborioasă, care trebuie repetată din mai multe eşantioane de os, poate să dureze şi câteva luni de zile. Am avut un caz la care am lucrat şase luni, după care am trimis eşantioanele osoase în Austria şi cei de acolo au lucrat şi ei aproximativ şase luni“, a declarat Dan Dermengiu, directorul INML.