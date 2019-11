Ce au pățit Melania și Cristina după ce au refuzat să facă amor în autobuz. Înfiorător ce le-au făcut trei adolescenți

Scene șocante într-un autobuz! Melania și Cristina au refuzat să facă amor în transportul în comun cu trei tineri. Ce au pățit cele două fete și cum au acționat când au simțit pericolul ce urma să vină?

Două tinere se întreptau în drum spre casă, era seară, așa că au luat un autobuz. Melania și Cristina s-au trezit dintr-o dată înconjurate de trei adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 7 ani. Adolescenții le-au agasat, au făcut glume indecente și au încercat să le „agațe”. Când au văzut că sunt refuzați vehement de cele două, au trecut la fapte. Băieții și-au vărsat furia pe ele, astfel că la scurt timp după convorbirea cu fetele au început să le lovească cu pumnii și picioarele.

Din nefericire, niciun călător aflat în transportul în comun nu a intervenit în ajutorul lor. La câteva minute de la atac s-au trezit pe jos, într-o baltă de sânge. Totul s-a petrecut într-un autobuz din Londra, în Marea Britanie. Filmările cu scenele de groază au ajuns la oamenii legii, lucru foarte important pentru ancheta a căror protagoniști sunt agresorii în vârstă de 15, 16 și 17 ani. Cei trei și-au recunoscut faptele în fața instanței, după o bună perioadă în care au negat orice acuzație în cazul acesta.

„Voiau să ne sărutăm la început, ca să se poată uita la noi. Am încercat să aplanez situația, rugându-i să ne lase în pace și spunându-le că lui Cris îi era rău. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este Cristina, în mijlocul lor, fiind lovită cu pumnii și picioarele. Nu am avut timp să procesez imaginea, am reacționat, pur și simplu. M-am aruncat spre ei și am încercat să o trag din mâinile lor. Au început să dea în mine. Habar n-am dacă am leșinat în timpul bătăii. Simțeam cum mi se scurgea sângele pe față. Sub mine, pe podea, începuse să se formeze o baltă de sânge”

Melania Geymonat