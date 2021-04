Ce au pățit Alexandru Arșinel și soția lui, la 2 luni de la vaccinarea anti-covid-19. S-a aflat abia acum

Cunoscutul actor a povestit cum se simte la două luni de la vaccinare. Directorul Teatrului de revistă „Constantin Tănase” din Capitală a oferit câteva detalii despre starea sa de sănătate.

Cunoscutul actor s-a vaccinat anti-COVID-19, lucru pe care l-a făcut și soția sa. Directorul teatrului de revistă „Constantin Tănase” din București s-a vaccinat cu Pfizer, dar după ce s-au instalat câteva simptome neașteptate a decis să se testeze, lucru pe care l-a făcut și partenera sa.

Cei doi se află acum internați în spital: „Da, este adevărat! Nu ne simțim bine, în general, mai ales că am făcut și vaccinul. Asta este! Sunt în spital acum, nu vreau să apară comentarii! Dumneavostră și vreo trei vreți să fiu bine, dar sunt mulți care sunt jigodii ordinare.

Nu mai contează nimeni în țara asta! Și soția mea este internată în spital!”, a mărturisit acesta, pentru fanatik.ro. Fără să stea prea mult pe gânduri, vedeta a decis încă din ianuarie să primească prima doză a serului, ulterior pe 10 februarie a avut programat rapelul.

Ultimul scandal în care a fost implicat acesta avea în prim-plan cifra din dreptul pensiei sale. În vârstă de 82 de ani și cu o carieră de zeci de ani în spate, bărbatul se bucură de o ndemnizație mai mult decât decentă.

Actorul a argumentat că are peste 70 de ani de muncă, iar fiecare leu este meritat din plin. Concret, este vora despre un total de 90.733 de lei – 33.720 de lei din dreptul pensiei de revoluționar și 58.116 de lei ca pensie normală.

„Este o pensie pe care am obținut-o muncind. Există o indemnizație de merit pe care o dă Ministerul Culturii și eu am o obținut-o. Toate încasările mele sunt justificate oficial. Ele s-au adunat și consider că le merit. Am 82 de ani și în acești ani am obținut o indemnizație de merit și o pensie care se situează la un anumit nivel. Pentru că sunt foarte mulți care nu au obținut aceste merite, li se pare că la mine este exagerat, dar mai sunt și alții. Dacă răspund și mă justific înseamnă că mă simt vinovat. Eu sunt trecut la pensie cu vreo 70 și ceva de ani de muncă, 20 de ani am fost director și 60 de ani am fost actor, am făcut turnee în toată lumea. Eu cred că ar trebui chiar să fiu felicitat. Mă necăjește că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace”

Alexandru Arșinel