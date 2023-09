Ce au făcut Maria Constantin şi soţul ei chiar în noaptea nunţii lor. Artista, dezvăluiri neaşteptate

De mai bine de o lună, Maria Constantin a început un nou capitol al poveștii sale de iubire. Artista și-a unit destinul alături de Robert Stoica în cadrul unui decor de vis. Recent, vedeta a oferit mai multe detalii despre noaptea nunții. Ce au făcut cei doi proaspeți miri?

Ce s-a întâmplat în noaptea nunții cu Maria Constantin și Robert Stoica?

În urmă cu o lună, Maria Constantin îi jura iubire veșnică jumătății sale, Robert Stoica. La marele eveneiment au luat parte prieteni apropiați dar și rude. Recent, artista a atras atenția cu o nouă declarație. Maria Constantin a dezvăluit ce s-a întâmplat în noaptea nunții.

”În noaptea nunții nu știu dacă ne-am întâlnit de 3-4 ori”

Se pare că, pe tot parcursul serii, artista a vorbit cu invitații săi. La fel a procedat și Robert, iar din acest motiv, cei doi nu au mai putut petrece prea mult timp împreună în noaptea nunții. Artista mărturisește că s-a întâlnit cu soțul acesteia de 3-4 ori pe parcursul serii.

„În noaptea nunții nu știu dacă ne-am întâlnit de 3-4 ori, pentru că eu eram pe ringul de dans, dar el e puțin mai timid și n-a ieșit pe ringul de dans, abia după puțin timp s-a mai decis puțin, totuși este nunta lui, dar în noaptea respectivă fiind și acea peliculă de apă de la restaurant, ma tot uitam după el și încercam să ajung la el, dar pe drum mă mai întâlneam cu invitați și el deja era în alt loc”, a declarat artista pentru WOW.biz.ro

Ce spune artista despre o posibilă sarcină?

Foarte puțini știu că, artista mai are un băiat din prima ei căsnicie. Este vorba, mai exact, de Codrin care are 14 ani. După ce s-a căsătorit cu Robert Stoica, foarte mulți s-au întrebat dacă cei doi vor face un copil. Maria Constantin a mărturisit că-și dorește foarte mult. Însă, cu toate acestea, vedetea are o serie de temeri cu privire la acest subiect.

„Nu e ceva neapărat pentru noi. Da, ne dorim, dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate. Cumva, nu mai sper la lucrul acesta. Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet. Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți. Ce-i drept, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în sfârșit pot să spun că sunt fericită și nu îmi doresc să se termine fericirea asta niciodată”, a mărturisit Maria Constantin pentru ”Online Story by Cornelia Ionescu”.

