Ce au făcut joi seara Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, după ce s-au despărțit la începutul anului

Răsturnare de situație în cazul cuplului format din Ramona Olaru și Cătălin Cazacu? După ce presa anunța că cei doi s-au despărțit, asistenta de la „Neața cu Răzvan și Dani“ a publicat niște fotografii care lasă de înțeles că iubăreții au revenit la sentimente mai bune. Ce au făcut joi seara blondina și fostul concurent de la „Survivor“, afli în rândurile de mai jos.

Pare-se că Rmona Olaru și Cătălin Cazacu nu renunță la ce au construit împreună, revenind la sentimente mai bune după marele anunț al despărțirii, făcut de cancan.ro, după ce aceștia s-au întors din vacanța din Zanzibar.

Îndrăgita asistentă de la Antena 1 a publicat noi imagini în compania iubitului ei, după ce s-a vorbit intens despre o ruptură între ei, dar și despre faptul că nu se mai urmăresc pe rețelele sociale.

În urmă cu doar câteva ore, blondina a postat pe rețelele sociale câteva fotografii în care apare alături de fostul „Vultur“ de la Kanal D. Cei doi amorezi au ales să-și petreacă seara de joi într-un local select din Capitală, acolo unde au servit cina ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat între ei.

Ramona și Cătălin s-au comportat ca un adevărat cuplu, glumind și simținu-se bine unul în compania celuilalt „ca în vremurile bune“, semn că relația lor merge în continuare.

Reamintim că zvonurile despărțirii au pornit de la faptul că cei doi nu se mai urmăreau pe rețelele sociale, stergând fiecare pozele pe care le avea cu celălalt.

Întrebat cum a cunoscut-o pe Ramona Olaru, Cătălin Cazacu a declarat următoarele în cadrul emisiunii „Teo Show“, de la Kanal D:

„Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucram la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec în Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat în străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum“.