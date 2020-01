Ce au făcut Botezatu și Bianca Drăgușanu în pădure, după ce blonda s-a dezbrăcat. Scenele incendiare care au înfierbântat showbiz-ul

Bote și Bianca rămân încă, pentru crema showbiz-ului românesc de odinioară, unul dintre cele mai controversate cupluri. Două dintre episoadele extrem de incitante care i-au găsit în prim-plan sigur că nu se vor uita prea curând. Cum se iubeau odată celebrele vedete?

Scenele extrem de fierbinți dintre Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu vor sta alături de numele celor doi veșnic. Mai cu seamă că pe lângă „filmul” acestora din pădure se mai adaugă și imaginile parcă provenite din filmele pentru adulți surprinse la mare, unde vedetele se iubeau printre valuri. Dacă la prima escapadă, surprinsă de cancan.ro, Bote a explicat impulsul, la a doua întâmplare nu s-a mai putut găsit nimic. Amintim că totul se petrecea în anul 2012, după o lungă plecare a designer-ului din România. Dorul a fost atât de mare încât fosta asistentă păcătoasă și Cătălin și-au arătat dorințele în public. În drumul dintre aeroport și casă au găsit o pădure, martoră a scenelor fierbinți dintre foștii amorezi.

“Bianca a venit sa ma ia de la aeroport si, pentru ca nu ne mai vazusem de vreo trei saptamani, mi-a zis sa opresc un pic in padure. Bianca a profitat de drumul spre casa. E treaba mea ce fac in pat, cu cine fac si ce anume fac. Am dreptul la viata, am dreptul la intimitate. Lumea parca nu isi doreste aceasta relatie, parca este invidioasa si geloasa pe relatia asta. Ar fi frumos pentru restul lumii daca ne-am despartii”

Cătălin Botezatu