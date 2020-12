Ce au făcut Andreea Mantea și Ilinca Vandici la Kanal D: ‘O să spună că sunt psihopată’

Emisiunea „Trări alături de Andreea Mantea” a surprins noi momente deosebite. Vedeta i-a pregătit o surpriză de zile mari colegei sale de breaslă. Bruneta alături de Ilinca Vandici s-au distrat de minune în show. Ce au pus la cale?

Emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea” surprinde telespectatorii cu un nou chip cunoscut. Fosta prezentatoare de la Puterea Dragostei i-a pregătit o surpriză aparte colegei de breslă. Cea care se află la cârma emisiunii Bravo, ai stil nici nu se aștepta la așa ceva. Cele două vedete s-au adunat în bucătăria brunetei pentru a face cozonaci. De asemenea, în timpul acesta distracția e și ea în toi, iar pe lângă asta telespectatorii vor auzi și alte mărturisiri și detalii din viața lor.

„Doamne, ce mi-a trecut prin cap! Eu nu sunt sănătoasă, dacă v-am zis că nu sunt sănătoasă, nu sunt sănătoasă. Așa am zis.. o farsă! Ea nu are de unde să știe ce o să i se întâmple! O să zică că sunt psihopată!”, a declarat Andreea Mantea. Cea din urmă a ales să fie total transparentă cu cei care o urmăresc, așa că aceștia au ocazia să o descopere pas cu pas și zi de zi prin peripețiile sale normale. Cele mai sincere scene și cuvinte pot fi urmărite în reality-show, în fiecare luni, de la orele 23:00.