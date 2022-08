Ce au descoperit soldaţii din Ucraina în legătură cu echipamentul militar al ruşilor. E incredibil cum se sparg căştile precum pepenii copţi

Un videoclip făcut de soldații ucraineni a devenit viral pe internet. Ce descoperire au făcut soldaţii din Ucraina în legătură cu echipamentul militar al armatei lui Vladimir Putin. Căștile soldaților din Rusia se sparg precum pepenii copţi. Toate detaliile, în articolul de mai jos.

Mai mulți soldați ucraineni au vrut să demonstreze lumii întregi cât de slab echipată ar fi armata rusă, în acest sens distrugând o cască a unui soldat rus.

Militarul ucrainean dezvelește casca de materialul de camuflaj, după care începe să o lovească cu pumnul gol. Din câteva lovituri casca se deformează grav. După aceea casca este lovită la interior, fapt care o readuce la forma inițială.

Apoi, soldatul ucrainean începe să o lovească violent cu capul, casca deformându-se grav. Însă, trebuie remarcat că după toate acele lovituri casca nu s-a rupt, nu crăpat, a rămas intactă, dar deformată.

​Pe de altă parte, ultimele știri din Ucraina arată că forțele rusești au bombardat orașele ucrainene situate peste râul de la centrala nucleară Zaporojie. În plus, bombardamentele din jurul centralei alimentează temerile în ceea ce privește un dezastru din punct de vedere al radiațiilor.

În acest sens, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a avut duminică o întâlnire cu reprezentanți din apărare și securitate din Ucraina.

La întâlnire au ajuns și șefii forțelor armate, ai agențiilor de informații, ai ministerului apărării, ai ministerului afacerilor interne, ai serviciului de securitate ucrainean, precum și ai altor forțe de apărare.

De asemenea, cancelarul german Olaf Scholz a anunțat azi că dorește ca țara sa să-și asume o „responsabilitate specială” pentru a ajuta Ucraina să-și consolideze sistemele de artilerie și apărare aeriană, promițând în același timp că Berlinul va sprijini în continuare Kievul atâta timp cât va fi necesar.

De asemenea, compania suedeză Ericsson a anunțat azi că va reduce încet-încet activitățile comerciale din Rusia în următoarele luni, pe măsură ce compania de telecomunicații își va îndeplini obligațiile față de clienții săi, informează Reuters.

Nu în ultimul rând, compania Ericsson, care și-a suspendat activitatea în Rusia pe termen nedefinit în luna aprilie, a anunțat că mai are circa 400 de angajați în Rusia și că îi va sprijini financiar pe cei afectați.

A #Russian helmet is being tested for its durability. pic.twitter.com/LzKsZJmlZv

— NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2022