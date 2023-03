Ce au descoperit doi tineri în casa cumpărată de curând. Visul devenit realitate s-a transformat rapid într-un coşmar

Doi tineri amorezi au crezut că au găsit locuința mult dorită, însă realitatea a fost mult mai crudă. Au găsit o casă care părea să le satisfacă toate cererile, însă visul lor s-a transformat, rapid, într-un coșmar. De ce era atât de ieftină casa, de fapt.

Sydney Lima și iubitul ei, Kieran Walsh, au căutat mult și bine o locuință în care să se mute în Jersey City, New Jersey, Statele Unite ale Americii, când au crezut că au descoperit casa ideală.

Locuința cu trei etaje pe care au găsit-o părea perfectă, la început, mai ales datorită faptului că prețul pe care proprietarul îl cerea era mult mai mic față de tarifele găsite la unele dintre apartamentele pe care le luaseră, anterior, în considerare.

Din momentul în care au văzut anunțul de vânzare, cei doi porumbei nu au stat pe gânduri și s-au mobilizat extrem de repede, pentru a achiziționa locuința, fiind convinși că au dat peste o oportunitate unică.

Odată programată vizionarea, Lima și Walsh au mers cu sufletul încărcat de emoții, entuziasmați de a vedea noua casă în care plănuiau să se mute, cât mai curând. Planurile li s-au năruit, atunci când au descoperit detaliul care i-a deranjat.

Casa era ticsită de lucruri, cărți, discuri, obiecte de mobilier și alte acareturi strânse, de-a lungul anilor, de către fostul proprietar. Dezordinea i-a speriat pe cei doi tineri. Cu toate acestea, Lima și Walsh au cumpărat casa, muncind din greu pentru a scăpa de obiectele nefolositoare.

„Nu puteai să intri pe ușă, atât de multe lucruri erau acolo, era o întreagă nebunie. Când am intrat în cele din urmă, am rămas uimită. Nu am mai trăit niciodată așa ceva.

Mă simt ca și cum aș fi fost în creierul acelei persoane. Erau atât de multe lucruri în exces și nu puteai să mergi fără să te împiedici. Erau lucruri peste tot, dar în același timp parcă era atât totul de organizat, era atât de uimitor.”

Primul meu gând a fost – Sfinte Sisoe, ăsta este un haos organizat. Totul era acoperit, chiar și scările, nu puteai să mergi pe scări. Nu era niciun centimetru din casă care să nu fie plin”, a declarat femeia, potrivit Lad Bible.