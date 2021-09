Ce au constatat niște români în vacanța din Antalya, comparativ cu Mamaia în 2021: ”Prețurile te șochează”

Tot mai mulți români aleg stațiunea turcească Antalya, pentru a-și petrece concediul de vară. Situat la aproximativ 1350 de kilometri față de București, orașul din sudul Turciei este o adevărată destinație de vacanță, supranumită şi capitala „Rivierei turceşti“. Ce au constatat niște români în vacanța din Antalya, comparativ cu Mamaia în 2021. Diferența este de la cer la pământ!

Antalya se află în topul celor mai căutate destinații de vacanță, pe care turiştii români o aleg în detrimentul litoralului nostru. Renumită pentru plajele cu nisip fin, mâncarea All inclusive și curățenia impecabilă din resorturi, românii nici nu se uită la bani atunci când vine vorba de confortul lor. Totuși, de ce fug turiștii de litoralul românesc? Iată ce dezvăluie o româncă.

Litoralul românesc este la sute de ani distanță de calitatea resorturilor din Antalya, este concluzia turistei românce care a ales să-și petreacă vacanța în Turcia. Ceea ce i se pare de-a dreptul șocant este diferența de preț. Potrivit româncei, un sejur la Mamaia îţi goleşte buzunarul.

„Am fost mulţumită de condiţiile de cazare, dar şi de serviciile peste medie oferite, raportul calitate-preţ fiind unul foarte bun. Eu sunt convinsă că am primit mai mult decât am plătit. Am apreciat mult amabilitatea personalului, curăţenia camerei, dar şi a întregului resort, inclusiv a plajei. Mâncarea foarte variată şi gustoasă, băuturile de calitate servite corect. Nu se compară cu litoralul românesc din niciun punct de vedere. Ce mă şochează sunt preţurile – la Mamaia îţi goleşte buzunarul un asemenea concediu“, a declarat femeia pentru Adevărul.