Ce are de gând să facă Nicuşor Dan cu cele două maşini vechi abandonate într-o parcare din Bucureşti. Denise Rifai, surprinsă de răspuns

Actualul Primar General, Nicușor Dan, a ajuns față-în-față cu jurnalista Denise Rifai, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, iar printre subiectele discutate a fost și ce are de gând să facă Nicuşor Dan cu cele două maşini vechi abandonate într-o parcare din Bucureşti. Citește mai departe și află ce a spus primarul.

Anul 2024 este un an plin, cel puțin din punct de vedere electoral, iar alegerile locale sunt primele pe lista celor 4 scrutinuri de alegeri din acest an.

Deși câștiga surprinzător în 2020, actualul edil al Capitalei, Nicușor Dan, declara în urmă cu două săptămâni că-și va depune candidatura pentru un nou mandat.

În urmă cu patru ani, actualul edil câștiga în fața Gabrielei Firea, având suportul a două partide politice, la acel moment în alianță, PNL și USR, de altfel cea de a doua formațiune politică era copilul de suflet al acestuia, fiind inițiatorul acesteia, dar astăzi demisionar din rândurile partidului.

Dar, după un mandat plin de controverse și multe întrebări, Nicușor Dan este optimist în ceea ce privește noua candidatură, deși declara că ”În acest moment PNL nu mă sprijină pentru alegerile viitoare. Pe de altă parte, PNL nu și-a anunțat oficial un candidat.”

În seara de 26 februarie, Nicușor Dan a putut fi urmărit de bucureșteni în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de Kanal D, iar întrebările adresate nu au fost unele chiar comode. Printre cele 40 de întrebări, jurnalista Denise Rifai a decis să afle ce are de gând să facă Nicuşor Dan cu cele două maşini vechi abandonate într-o parcare din Bucureşti.

Reamintim că în noiembrie anul trecut, autoritățile locale din Sectorul 5 al Capitalei luau decizia de a ridica una din cele două mașini, despre care edilul spunea că nu îi aparține, ci era a cumnatului său.

Este aceeași mașină cu care Nicușor Dan mergea în 2016 să-și depună prima candidatură la funcția de Primar General al Capitalie, și care mai fusese ridicată de autorități din același motiv, abandonarea ei în spațiul public, dar în urmă cu trei ani.

În ceea ce privește mașina franțuzească din 1986, marca Citroen, întrebat ce va face cu ea, Nicușor Dan

„Eu am avut această mașină, Citroen, cu care am trecut Canalul Mânecii, mergând din Franța în La Cambridge, la o școală de matematică, și țin la ea. După acea am avut împreună cu Mirabela un Opel, tot de prin anii 80.

Cele două mașini există, nu circulă niciuna dintre ele, și acum, de când s-a născut fetița, acum 7 – 8 ani, nu mai putem să mergem cu gioarsele astea. Mirabela și-a cumpărat o mașină de 10 mii de euro de la Renault cu care circulăm și astăzi.”, spune Nicușor Dan.