Ce animale preistorice au fost descoperite în România. Nimeni nu știa de existența lor

De-a lungul anilor, inclusiv pe teritoriul României, au fost descoperite rămășițe al unor animale preistorice, de mult dispărute. Printre acestea a fost descoperit o reptilă zburătoare a cărei reconstrucție scheletică, cunoscută sub numele de Dracula, este un pterosaur gigant azhdarchoid găsit în România.

Această nouă fosilă de reptile zburătoare se adaugă la populația neobișnuită de pterosauri mari care odată au pășit pe teritoriul actualei Românii. O falcă fosilă din România este cel mai mare os de pterosaur de acest gen descoperit vreodată, indicând faptul că o specie uriașă cu o anvergură a aripilor de 29 de metri își arunca odată umbra peste ceea ce este astăzi regiunea Transilvaniei.

În ultima parte a perioadei Cretacicului, când nivelul mării era mai ridicat, prădătorul trăia într-un arhipelag insular. Acest lucru a fost cu puțin timp înainte de evenimentul de extincție în masă în urmă cu 66 de milioane de ani care a ucis toate pterosaurele alături de dinozaurii nonavieni.

Animalul era probabil un pterosaur relativ greu, cu gâtul scurt și capul mare. Este posibil să fi fost un omnivor care se hrănea cu ouă de dinozaur, crocodili mici, broaște țestoase de apă dulce și pești mari găsiți în jurul mediilor riverane unde acesta le-ar fi populat.

Înaintea acestei descoperiri a mai existat o alta, în Mongolia, a unui pterosaur cu o anvergură a aripilor de 36 de picioare, și care a fost probabil unul dintre cele mai mari animale care zbura. În 2011 același paleontolog român, Matyas Vremir, a găsit ouă fosilizate și fragmente de coji de ouă care datează de aproximativ 68 de milioane de ani pe un mal de râu din zona Oarda de Jos din centrul României.

Cu două milioane de ani mai târziu, dinozaurii tereștri au dispărut ca urmare a unui eveniment cataclismic, probabil o poaie de asteroizi care poate să fi declanșat și o activitate vulcanică masivă. Vremir a analizat descoperirea cu o echipă internațională de cercetători care a descoperit că ouăle aparțineau a două specii de păsări, precum și a două specii de reptile, strămoșii crocodililor moderni și gecoșilor.

Echipa și-a publicat concluziile anul trecut în revista Nature Scientific Reports, spunând că descoperirea fosilelor a fost „unică în înregistrarea fosilelor de vertebrate și reprezintă cea mai veche înregistrare a animalelor disparate care au aceeași zonă de cuibărit”.

Autorii spun că prezența celor două specii de reptile „sugerează probabil că aceste animale nu au fost numai tolerate, dar nu au fost percepute ca o amenințare la ouă sau cuiburi de enantiornitină”, referindu-se la una dintre speciile de păsări preistorice. Potrivit lui Vremir, cercetătorii au găsit 13 ouă de enantiornitină întregi, împreună cu mii de fragmente de coajă de ouă, inclusiv cele ale crocodililor. Vremir a spus că multe fosile similare ar putea fi încă excavate.

Alte descoperiri, făcute în apropierea orașului Sebeș în centrul României au dezvăluit un dinozaur cu gheare asemănătoare pentru a smulge prada pe care oamenii de știință au numit-o balaur bondoc – „dragonul stâncos” în limba română antică. Dinozaurul a cutreierat zona atunci când era o insulă în perioada Cretacicului târziu, și la doar 2,1 metri lungime, ar fi prădat animalele mici.

Un schelet parțial de balaur bondoc, incluzând piciorul, șoldul, vertebrele, brațele, coastele și oasele cozii, a fost dezgropat dintr-o fostă câmpie inundabilă din apropierea Sebeșului. Balaur a avut o construcție mai ridicată decât velociraptorul, picioarele scurte și mușchii puternici care sugerează că a fost construit pentru rezistență și nu pentru viteză. Cea mai neobișnuită caracteristică a fost aceea de a avea două gheare supradimensionate ca cele ale velociraptorului.

„Balaur este o nouă rasă de dinozauri prădători, foarte diferită de orice am cunoscut vreodată. Anatomia sa arată că probabil a fost vânat într-un mod diferit decât rudele sale mai puțin stâncoase. În comparație cu velociraptorul, balaurul a fost probabil mai mult un kickboxer decât un sprinter și ar fi putut să doboare animale mai mari decât el însuși.”, a declarat Stephen Brusatte, de la Universitatea Columbia din New York, coautor al cercetării, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.