Ce animal de companie ține Andra în casă. Foarte rar o arată pe Missy: “Mi-am găsit de lucru”

Un animal de companie aduce mai multă fericire în casă, iar Andra știe bine acest lucru. Chiar dacă nu o arată foarte des pe Missy, artista are un animal de companie extrem de frumos.

Andra este una dintre cele mai cunoscute și iubire artiste din România, dar și o persoană cu inimă mare. Missy este pisica familiei Andrei, iar la început, vedeta recunoaște că nu și-o dorea foarte tare, dar cu timpul i-a ajuns la inimă, iar acum sunt de nedespărțit.

Andra spune că iubește mai mult câinii, dar în momentul în care Cătălin Măruță a adus acasă pisica, s-a îndrăgostit de ea. Cred că este deja evident că Missy are parte de toată dragostea din lume.

„Păpușică mică pe care o iubește mami mult. Nu am crezut că o să iubesc, adică îmi plac animalele , dar mie îmi plac câinii mai mult. Și când a adus-o Cătălin acasă am zis că nu vreau pisică, dar când am văzut-o m-am îndrăgostit de ea și mă mai zgârie, mă mai iubește.

Uite, aici m-a zgâriat într-o zi, mi-a curs sângele, dar m-am atașat foarte tare. Îți dă o liniște așa când ajungi acasă, e și iubibilă. M-am îndrăgostit de ea’”, a spus Andra pe rețelele de socializare în timp ce mângâia și pupa pisica Missy.