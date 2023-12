Ce amintiri are Sorana Darclee cu iubitul, care i-a fost amic în generală și liceu: „Chiuleam împreună, am mâncat și bătaie din cauza lui de la tata” EXCLUSIV VIDEO

Sorana Darclee se bucură de un echilibru între viața profesională și cea privată. Pe lângă pasiunea pentru pictură și expoziția recentă pe care a avut-o în Capitală, artista a revenit de luni bune pe piața muzicală în trupa A.S.I.A, dar are în plan și un album solo. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Adi, un fost coleg din generală și liceu. Ce amintiri are Sorana Darclee cu iubitul, potrivit interviului pe care l-a acordat în exclusivitate pentru Playtech Știri. VIDEO

Playtech Știri: Apropo de muzică, te gândești să fii doar cu fetele în trupa Asia sau intenționezi să pornești și ceva pe cont propriu?

Sorana Darclee: O să pornească și albumul meu, pe care încă nu am timp să-l înregistrez. L-am scris, din fericire, acum niște ani chiar, dar încă nu a văzut lumina zilei. La concertul nostru de pe 6 martie, am cântat prima piesă din acest album, care, incredibil, zici că am scris-o pentru iubitul meu și pentru toată povestea noastră. De fapt era această iubire imensă pe care mi-o doream și cumva am chemat-o către mine prin această piesă.

Cum se numește piesa?

Se numește „Tu”. Este fix despre el. E tot ce înseamnă el.

Cum a fost reîntâlnirea voastră? Aveți o istorie lungă ca prieteni. Care a fost momentul în care l-ai văzut cu alți ochi?

După 20 de ani, prietenie din aceea: vorbit pur și simplu de orice altceva, inclusiv de toate situațiile din viețile noastre. Totul era la fel. Am apucat să ieșim o singură dată în oraș, după aceea iarăși o perioadă de două săptămâni să nu ne vedem, dar am simțit, la un moment dat, că noi nu putem să fim fericiți dacă nu vorbim unul cu celălalt. Și ne-am dat seama că de când ne trezeam până când adormeam, plăcerea noastră cea mai mare era să ne spunem orice facem, orice, fără nicio legătură cu noi ca relație, ori ca flirt, ca nimic. Și după toată treaba asta, într-o singură seară, într-o fracțiune de secundă, totul s-a schimbat de la „ha-ha-ha” a fost la „te iubesc” și răspunsul meu a fost: și eu te iubesc! Și aia a fost! Am plecat amândoi din ce povești eram băgați, cum era viața noastră la momentul respectiv.

„Chiuleam împreună, am mâncat și bătaie din cauza lui”

Și v-ați dat o șansă!

Și ne-am dat singura șansă, pentru că doar de asta aveam nevoie. Chiar ne și spunem de multe ori: unde te-am întâlnit? Unde ai fost? Și noi locuim chiar lângă școala în care am învățat și amândoi începem să râdem și să spunem: uite, acolo! Și când se sună la școală de pauză, noi auzim clopoțelul din casă și vine repede după mine, exact cum făcea și în generală și bagă capul așa la mine, în cameră, unde sunt și zice: pst! Ieși la țigară?

Exact așa făcea și în liceu. Chiuleam împreună, am mâncat și bătaie din cauza lui de la tata, pentru că am chiulit cu el. În loc să mă duc la meditație la limba română, eu am tulit-o la biliard cu el. Și a sunat meditatoarea acasă și a răspuns tata. „Domnule Rachid, dar Sorana nu vine la meditații?” Era a doua zi în săptămâna aceea în care eu dădusem chiulul.

Vai, când am intrat în casă, eu fericită, fusesem cu Adiță, ne-am jucat biliard, ne-am distrat, m-a bătut tata de o săptămână nu am stat în fund! O săptămână m-a durut posteriorul! Toate afișele din cameră erau rupte, m-a așteptat tata cu cureaua, o săptămână nu m-am așezat. Și acum îi zic: am mâncat bătaie de la tata din cauza ta! Tata îl știa din copilărie, pentru că noi petreceam foarte mult timp și la mine acasă, eu și Adi întotdeauna făceam coregrafii, dansam, noi aveam treabă.

