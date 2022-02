România se implică în criza umanitară prin care Ucraina trece din cauza invaziei rusești. Mii de oameni au plecat din țară de frica războiului și s-au îndreptat spre Polonia, Republica Moldova, dar și România. De altfel, oamenii s-au mobilizat pe rețelele sociale și au încercat să își ajute semenii cu provizii, produse de igienă, locuri de cazare și bani. Acum, guvernul României a decis să trimită în Ucraina muniție și echipamente militare pentru ca armata să poată proteja regiunea de trupele din Rusia.

UPDATE 14:05: În urmă cu câteva minute, ministrul Apărării, Vasile Dâncu, a publicat o listă cu spitalele militare din România care vor ajuta Ucraina. Acestea sunt pregătite să primească persoane rănite aduse de pe front.

Lista cuprinde un număr de 11 spitale care aparțin de MApN:

Știrea inițială:

Executivul a decis astăzi să trimită în Ucraina a doua tranșă de ajutoare, printre care combustibili, veste antiglonț, căști, echipamente militare, muniție, dar și alimente, apă și medicamente. Toate acestea se ridică la suma de 3 milioane de euro, conform purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

„Şedinţa Task-force-ului este în plină desfăşurare. (…) Guvernul României a decis ca, după ce în Ucraina a ajuns deja prima tranşă de medicamente şi echipamente sanitare donate de ţara noastră, astăzi să fie transmisă o a doua tranşă de ajutoare în valoare totală de 3 milioane de euro, constând în combustibili, veste antiglonț, căști, muniție și echipamente militare, alimente, apă și medicamente. Guvernul României anunţă disponibilitatea de a prelua răniţii ucraineni în spitalele din reţeaua militară şi civilă din ţara noastră.

Potrivit datelor pe care le avem până la miezul nopţii, sunt 47.000 de cetățeni ucraineni care au intrat în țară, dintre care 22.785 au ieșit deja din țara noastră. Așadar, până la acest moment, de la izbucnirea conflictului generat de agresiunea militară rusă din Ucraina, sunt 25.000 de cetățeni ucraineni care se află pe teritoriul României.

Dintre aceştia, 102 au ales să solicite protecția statului român, depunând în acest sens cerere de azil. Aceste centre de azil, gestionate de Inspectoratul General pentru Imigrație, au un grad de ocupare, în acest moment, de 57,7%, incluzând aici și ceilalți solicitanți de azil în afara cetățenilor ucraineni, situație pe care am prezentat-o în cursul zilei de ieri.

În privința taberelor mobile, sunt deja două operaționalizate: una la Sighet și una la Siret. Tabăra de la Sighet, în acest moment, operațională fiind, nu are niciun cetățean găzduit. În schimb, tabăra de la Siret are, la acest moment, 41 de cetățeni ucraineni, care în următoarele ore vor pleca în spațiile de cazare indicate de Inspectoratul General pentru Imigrări”, a declarat Cărbunaru, la Palatul Victoria.