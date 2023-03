Ce ajunsese să facă Brigitte Pastramă pentru a fi sigură că Ilie Năstase nu o înșală. Dezvăluiri halucinante: „Pot să zic că eu l-am păzit”

Brigitte Sfăt a fost soția lui Ilie Năstase până să devină iubita lui Florin Pastramă. Cei doi au avut o relație tumultoasă, astfel că divorțul lor nu a surprins pe nimeni. Acum s-a aflat ce ajunsese să facă Brigitte Pastramă pentru a fi sigură că Ilie Năstase nu o înșală. Dezvăluiri halucinante.

Brigitte Pastramă este fericită și liniștită alături de Florin Pastramă, lucruri de care nu a avut parte în căsnicia cu fostul numărul 1 al WTA, Ilie Năstase.

Fericirea vedetei a venit după nunta cu Florin Pastramă, în 2019. Chiar dacă s-au mai certat, vedeta TV spune că este mai împăcată ca niciodată cu viața pe care o duce acum.

Înainte de a fi fericită în brațele lui Florin Pastramă, Brigitte Sfăt a fost căsătorită timp de cinci ani cu Ilie Năstase, de care a divorțat. Divorțul a intervenit după ce scandalurile erau la ordinea zilei.

De fapt, principalul motiv ar fi fost faptul că fostul tenismen era atras de femei frumoase și tinere cu care petrecea mult timp. Cu alte cuvinte, Brigitte Sfăt era înșelată de marele campion.

Acest lucru a afectatat-o psihic pe Brigitte Sfăt, astfel încât și-a neglijat fiul, care picase pradă substanțelor interzise.

Soția lui Florin Pastramă a dezvăluit de curând că cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în timpul mariajul cu fostul soț, Ilie Năstase, este că l-a păzit pe acesta de femei în toată perioada în care au fost împreună, în loc să aibă grijă de fiul ei, Robi, în vârstă de 21 de ani.

„Acum am ajuns să nu mă mai interesează părerea altora și este mult mai bine. Vreau să mă rup de orice înseamnă judecata oamenilor din jurul meu și să am grijă de familia mea, de fiica mea, Sara, să aibă un viitor bun în viață, să fie înconjurată de oameni buni lângă ea, să nu o ia pe drumuri greșite, cum ar fi să consume alcool, droguri sau cine mai știe ce.

Am ales să renunț la România pentru Dubai, o țară unde femeile sunt respectate foarte mult, nu ca la noi. Regret acum ce am făcut în trecut cu fiul meu Robi că l-am neglijat pentru că după am avut mari probleme cu el.

Când eram măritată cu Ilie eu plecam în alte țări și îl neglijam pe Robi, iar asta a fost cea mai mare greșeală din viața mea. Pot să zic că eu l-am păzit pe Ilie în loc să îmi păzesc copilul.