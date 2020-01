Brigitte și Florin pastramă, imaginea care i-a speriat pe fani. Cum au fost surprinși cei doi în Bali

Pe Brigitte Sfăt și Florin Pastramă Noul An i-a prins departe de casă, pe tărâmuri străine, taman în Bali. Cei doi au făcut și o fotografie care i-a șocat pe fani.

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă a fost unul dintre cele mai titrate cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea ”Ferma” de la Pro Tv și au ajuns, spre surprinderea multora, să se și căsătorească. Cei doi au plecat de sărbători în Bali, acolo unde se distrează de minune și fac cunoștință cu specii periculoase în Bali Safari Park.

Aceștia s-au fotografiat recent cu un șarpe în mână, fapt ce i-a șocat pe internauți: ”Ce curajoși sunteți”, le-au scris aceștia pe pagina de Instagram. Cei doi își doresc cu ardoare copii, așa că bruneta a apelat, în trecut, și la tratamente de fertilitate. A avut o sarcină pe care a pierdut-o însă, la scurt timp, astfel că aceasta dorește ca minunea să se poată întâmpla pe cale naturală. Cine știe, poate că cu această ocazie vor avea noroc și se vor întoarce în trei din Bali.

„Ne-am dorit să ne mărim familia, dar n-a fost să fie. Încă mai încercăm să avem un copil. Am fost gravidă, dar am pierdut sarcina, la două, trei săptămâni. A fost o sarcină asistată, am făcut un tratament hormonal și m-am îngrășat zece kilograme. Cine spune că nu te îngrași când faci însămânțare artificială, minte”, a declarat Brigitte Sfăt, potrivit Viva.ro

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au trecut peste probleme

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au avut multe momente de cumpănă în relația lor. Aceasta spune că doar Dumnezeu o ajută în momentele dificile.

„De fiecare dată când am probleme, îi cer ajutorul lui Dumnezeu. Mă aşez în genuchi şi mă rog. Nu pot spune că am o viaţă liniştită. Am doi copii pe care trebuie să îi întreţin, am multe responsabilităţi şi multă lume ne invidiază, lucru care face să avem multe încercări. Cel mai important este că atunci când ne este greu Dumnezeu este alături de noi”, a spus Brigitte.

Brigitte Sfăt a fost căsătorită în trecut cu fostul tenismen Ilie Năstase, de care a divorțat însă cu scandal, aceasta acuzându-l de dese episoade de infidelitate.